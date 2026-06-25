Exposición de Frida Kahlo rompe récord de ventas en Londres

La muestra de Frida Kahlo en el Tate Modern supera las 41 mil entradas vendidas anticipadamente, marcando un récord histórico

La nueva exposición dedicada a la artista mexicana Frida Kahlo en el Tate Modern de Londres ha alcanzado un récord histórico al vender más de 41 mil entradas anticipadas.

La cifra supera ampliamente el récord previo del museo, establecido en 2017 con una muestra del artista británico David Hockney.

La exposición titulada “Frida: The Making of an Icon” abrirá sus puertas el 25 de junio y permanecerá disponible hasta el 3 de enero de 2027.

El proyecto busca explorar cómo la pintora mexicana se consolidó como una figura cultural global, más allá de su obra artística.

Contenido de la muestra

La retrospectiva reúne 32 pinturas de Kahlo, además de un total aproximado de 250 piezas que incluyen obras de otros artistas influenciados por su estilo, fotografías y objetos personales.

Las piezas están distribuidas en diez salas temáticas que abordan diferentes aspectos de su vida, obra e impacto cultural.

Obras destacadas

Entre las obras más relevantes se encuentran “Autorretrato con vestido de terciopelo” (1926) y “Autorretrato con el cabello suelto” (1938), que reflejan su identidad, experiencia personal y visión artística.

También se incluyen trabajos de otros creadores como Diego Rivera y María Izquierdo, quienes retrataron o se inspiraron en Kahlo.

Reconocimiento internacional

Curadores de la muestra destacan que Frida Kahlo es considerada actualmente una de las artistas más influyentes y reconocidas a nivel mundial.

Su obra, marcada por elementos autobiográficos, simbolismo y exploración de temas como el dolor, la identidad y el género, ha trascendido generaciones.

El Tate Modern presenta por segunda ocasión una exposición dedicada a Kahlo, tras la realizada en 2005, reflejando el crecimiento constante del interés por su legado.