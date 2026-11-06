Expondrán cineastas catalanas miradas de Barcelona en Bogotá

Siete realizadoras presentarán trabajos sobre memoria y transformación urbana durante el programa del festival cinematográfico Bogoshorts.

Siete cineastas catalanas llevarán a las pantallas de Bogotá distintas miradas sobre el arte, la cultura, la memoria y la transformación urbana de Barcelona, a través de una selección de cortometrajes que forma parte del programa 'Viva la ciudad' del festival Bogoshorts, en el año del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

Desde el 1 hasta el 8 de diciembre, las realizadoras Marga Almirall Rotés, Alba Cros Pellisé, Carolina Astudillo Muñoz, Elena Molina, Vivian Muñoz Rodríguez, Lucía Romero Castillo y Anna Mundet Molas mostrarán en el festival la capital catalana desde diferentes lenguajes audiovisuales y perspectivas femeninas.

Narrativas urbanas y lenguajes audiovisuales

La selección incluye desde imágenes recuperadas de una cámara Super-8 de 1961 hasta recorridos por los barrios de Barcelona guiados por la luz, en propuestas que convierten el espacio urbano en un escenario para reflexionar sobre la memoria, la migración, el trabajo y la vida cotidiana de sus habitantes.

A través del documental y la experimentación visual, las cineastas también abordan cuestiones como la contaminación en las periferias urbanas y los desplazamientos diarios de la población, con una mirada que trasciende la arquitectura para acercarse a las experiencias de quienes habitan la ciudad.

Muestra de animación catalana y homenaje gaudiniano

El programa se complementa con una selección dedicada a la animación catalana, que propone un recorrido histórico por esta tradición cinematográfica.

Entre las obras figuran cortometrajes del pionero Segundo de Chomón, realizados a comienzos del siglo XX, y producciones más recientes como "Les bessones del carrer de Ponent", de Marc Riba y Anna Solanas, y "Cada día paso por aquí", de Raúl Arroyo.

La propuesta se enmarca en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (1852-1926), figura central del modernismo catalán y creador de algunos de los edificios más reconocibles de Barcelona, como la basílica de la Sagrada Familia, el Park Güell y la Casa Batlló, que han convertido a la ciudad en un referente mundial de la arquitectura.