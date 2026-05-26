Explota Lesslie Polinesia por fotos de su bebé en redes

La influencer desde el nacimiento de su hija decidió compartir únicamente algunos momentos de su maternidad, pero evitando mostrar completamente el rostro.

Lesslie Polinesia expresó su molestia y preocupación luego de que comenzaran a circular en redes sociales fotografías donde supuestamente aparece el rostro de su bebé sin autorización.

La creadora de contenido habló del tema a través de sus plataformas digitales y aseguró sentirse incómoda por la falta de respeto hacia la privacidad de su hija, dejando claro que nunca ha querido exponer completamente a la pequeña públicamente.

“Sí duele y sí molesta”, expresó Lesslie al hablar sobre las imágenes filtradas, comentario que rápidamente provocó apoyo entre sus seguidores y otras figuras del mundo digital.

La influencer explicó que desde el nacimiento de su hija decidió compartir únicamente algunos momentos de su maternidad, pero evitando mostrar completamente el rostro de la bebé para proteger su privacidad y seguridad.

Además, señaló que existen personas que toman fotografías durante eventos o encuentros públicos para posteriormente difundirlas en internet sin consentimiento, situación que calificó como invasiva y muy incómoda para su familia.



Las declaraciones de Lesslie abrieron nuevamente el debate en redes sociales sobre la exposición de hijos de celebridades e influencers, especialmente cuando se trata de menores de edad. Muchos usuarios apoyaron la postura de la creadora de contenido y pidieron mayor respeto hacia la privacidad de los niños.



Actualmente, Lesslie Polinesia continúa compartiendo contenido relacionado con su maternidad y vida profesional, mientras mantiene una de las comunidades digitales más grandes e influyentes de Latinoamérica junto a sus hermanos, Los Polinesios.



Sin duda, el mensaje de la influencer dejó claro que, aunque comparte parte de su vida con millones de seguidores, existen límites que busca mantener para proteger a su familia.