Explora Depeche Mode la cultura mexicana en su nuevo filme

La película documenta los tres conciertos con localidades agotadas que la banda ofreció en la Ciudad de México con su gira Memento Mori

Depeche Mode explora "la profunda conexión entre la música, la mortalidad y la tradición mexicana" en su nuevo filme, 'DEPECHE MODE: M', que llega a los cines de más de 60 países el próximo 28 de octubre, informó la promotora Live Nation en un comunicado.

"Un encuentro sagrado donde el dolor, la memoria, la alegría y la danza se funden entre sí, diluyéndose en algo profundamente humano y hermoso a la vez", agrega la nota, que precisa que el filme se podrá ver en 2,500 salas y las entradas se pueden adquirir en la página oficial del grupo.

La película es "un viaje cinematográfico hacia el corazón de la relación que la cultura mexicana mantiene con la muerte" que se centra en los conciertos celebrados en México dentro de la gira Memento Mori 2023, en el que la banda británica presentó el álbum homónimo que utiliza esa conocida expresión latina que significa 'recuerda que morirás'.

Dirigida por el mexicano Fernando Frías, la película documenta los tres conciertos con localidades agotadas que la banda ofreció en la Ciudad de México ante más de 200,000 fans y mezcla imágenes de las actuaciones con secuencias interpretativas y material de archivo.

La gira Memento Mori reunió a más de tres millones de personas en 112 conciertos en todo el mundo.