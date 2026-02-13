Explica Roxana Castellanos cancelación de gira de 'Enrollados'

La artista rechazó la idea de un conflicto personal entre ella y sus compañeros, y señaló que mantiene buena relación con muchos de ellos

La actriz Roxana Castellanos rompió el silencio sobre el hermetismo que rodeó la cancelación de la gira Enrollados, proyecto que reunía al elenco original de Otro Rollo.

Castellanos aclaró que las restricciones para hablar públicamente sobre la situación no fueron por enemistades internas, sino porque cada integrante tenía acuerdos legales distintos con los organizadores, lo que generó pasos cuidadosos en la comunicación. ￼

La artista rechazó la idea de un conflicto personal entre ella y sus compañeros, y señaló que mantiene buena relación con muchos de ellos, como Gaby Platas, Yordi Rosado y Mauricio Castillo.

Aunque reconoció que no ha tenido contacto reciente con Adal Ramones, enfatizó que no existe ninguna enemistad y que los vínculos que los unieron profesionalmente siguen intactos. ￼

Castellanos también explicó que la gira se canceló tras reacomodos de fechas por parte de las empresas organizadoras, lo cual provocó que varios actores no pudieran continuar por compromisos previos.

Subrayó que sigue en comunicación con los promotores para que los fans que compraron boletos reciban sus reembolsos lo antes posible.