Explica Ricardo Arjona origen de show en las calles de Mérida

A través de sus redes oficiales, el artista difundió la grabación previa a la presentación al aire libre que sorprendió a los peatones.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona compartió los pormenores detrás de su reciente aparición en las calles del centro histórico de Mérida, Yucatán.

A través de un video difundido en sus redes oficiales, el artista mostró los momentos previos a la intervención musical urbana que sorprendió a transeúntes y fanáticos locales en vísperas de su presentación masiva en la entidad.

En las imágenes grabadas al interior de su vehículo, Arjona dialogó de forma relajada con su equipo sobre el concierto programado y la propuesta de cantar al aire libre sin previo aviso.

"Bueno, estamos en Mérida, ¿cuántas personas van ya? Tenemos para mañana 17 mil personas", se escucha comentar en el video.

A lo que cuestiona entre risas.

"¿Y a quién se le ocurrió la idea loca de ir a cantar una canción a la calle aquí en Mérida, a vos o a mí? Bueno, vamos a ir a cantar una canción a la calle".

Vínculo histórico con México y reacción del público

Acompañando la publicación del metraje, el intérprete dedicó un mensaje emotivo para reflexionar sobre su trayectoria y la conexión especial que mantiene con la capital yucateca desde sus inicios profesionales en el país.

"La primera vez que puse un pie en México, fue en Mérida. Yo tenía pocos años y muchas ganas. Me trataron tan bien que me costó mucho trabajo volver", expresó el cantante en el texto institucional.

Arjona evocó además su cercanía con el compositor Armando Manzanero como pieza clave en su vínculo con la región.