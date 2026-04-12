Explica Labrinth por qué sacó su música de Euphoria 3

Su trabajo no solo definió el tono emocional de la historia, sino que también le valió reconocimiento internacional, incluyendo premios por su composición.

Labrinth, compositor clave del universo sonoro de Euphoria, confirmó su salida del proyecto y la eliminación de su música para la tercera temporada, en medio de tensiones relacionadas con la producción encabezada por Sam Levinson.

El músico británico, responsable del estilo distintivo de la serie desde su debut, explicó que tomó la decisión tras una serie de diferencias, aunque dejó claro que su relación con HBO no quedó fracturada.

¿Por qué Labrinth dejó ‘Euphoria’?

De acuerdo con sus declaraciones, Labrinth optó por retirar todo el material musical que había preparado para la nueva temporada.

“Decidí eliminar cualquier música que tuviera ahí”, explicó el artista sobre su salida. “Hablé con HBO, hasta donde sé, estamos bien. Me fui porque, a decir verdad, cuando trabajo para alguien, su visión es primordial para mí, pero no dejo que la gente me trate como basura ”, añadió.

Sin embargo, reportes apuntan a que las diferencias estarían más relacionadas con el entorno creativo del proyecto y su dirección.

El impacto de su salida en la serie

Labrinth fue una pieza fundamental en la identidad de Euphoria, al encargarse de la banda sonora que acompañó los momentos más intensos de las primeras temporadas.

Su trabajo no solo definió el tono emocional de la historia, sino que también le valió reconocimiento internacional, incluyendo premios por su composición.

Para la tercera temporada, inicialmente se había planteado una colaboración con Hans Zimmer, pero ese plan ya no seguirá adelante tras su salida.

Un contexto de tensiones en ‘Euphoria’

La salida del compositor se suma a una serie de cambios y dificultades que han rodeado la producción de la nueva entrega, que llega tras varios retrasos.

Entre ellos se incluyen diferencias creativas, agendas complicadas y ajustes en la historia, factores que han marcado el desarrollo de esta temporada. Además, el propio Labrinth ya había expresado públicamente su inconformidad con la industria musical y con su experiencia reciente en el proyecto.