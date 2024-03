Exnovia de Yolanda Andrade habla sobre su 'relación tóxica'

Aunque la actriz Yolanda Andrade no esconde sus preferencias sexuales, es poco lo que habla sobre sus relaciones de pareja.

La última vez que habló al respectó, generó gran revuelo en redes sociales, tras asegurar que se había casado en secreto con la primera actriz, Verónica Castro.

Ahora fue el turno de la actriz Lorena Meritano, quien reveló en una entrevista con el periodista Adolfo Infante, la corta, pero tormentosa relación que vivió cuando fue pareja de la sinaloense.

La actriz argentina habló sobre su atracción por los hombres, aunque para llegar a esta 'conclusión' y como una mujer curiosa, probó otras experiencias.

A pregunta expresa, Meritano confirmó su relación con Yolanda Andrade y recordó cómo la conquistó.

"Comencé a recibir unas cartitas, luego en la casa flores. La verdad las herramientas de ella para conquistar son increíbles", recordó la argentina.

Ya en una relación con la conductora de Montse & Joe, Lorena recordó que le mintió a su novia para irse a una finca en Valle de Bravo con un chico argentino que le gustó. Ya en la noche fue sorprendida al ver llegar a Yolanda Andrade acompañada de dos amigos.

El episodio fue recordado por la actriz como un momento muy violento, ya que le había dicho que iba a ir a Valle de Bravo con su 'comadre'.

"Ella me jaló de los pelos, me gritó p...vieja, yo te trato como una reina", recordó Meritano, quien agregó que le pidió al chico que se fuera del lugar.

Yolanda le dio una cachetada, sin obtener ninguna reacción de su novia, quien solo se limitó a decirle: '¿terminaste?' y se fue.

Ya en la finca, Yolanda Andrade llegó golpeando la puerta de la habitación en donde se encontraba con el chico argentino. Meritano detalla que salió para hacer que se fuera.

"Era una película y me apoyó contra una pared y ella golpeaba la pared y yo no atinaba a hacer nada y me decía groserías horribles", recordó.

Finalmente, recuerda que llegó al vehículo de Yolanda Andrade y para su sorpresa vio una pistola, lo que le provocó gran susto y logró que la conductora se retirara del lugar.

Los amigos en México le compraron un boleto de avión y Meritano se regresó inmediatamente a Argentina con sus padres y les confesó su relación con la sinaloense, pero estos ya estaban enterados porque Yolanda habló por teléfono con ellos.

Desde ese episodio violento ocurrido en 1995, Lorena no volvió a ver a Yolanda Andrade, hasta el 2010.

