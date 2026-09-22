Exnovia de Emiliano Aguilar defiende a Gala Montes y lo acusa

La joven detalló momentos complicados de su relación, asegurando que decidió alzar la voz al empatizar con las situaciones expuestas por Gala Montes

La controversia vuelve a envolver a la dinastía Aguilar, luego de que la expareja de Emiliano Aguilar rompiera el silencio en redes sociales para posicionarse a favor de la actriz Gala Montes. A través de un video que rápidamente se volvió viral, la joven expresó su apoyo hacia la intérprete tras los recientes desencuentros mediáticos entre los involucrados.

En sus declaraciones, la expareja del primogénito de Pepe Aguilar acusó al cantante de presuntos malos tratos durante el tiempo que compartieron juntos. El testimonio desató una fuerte ola de reacciones entre los internautas, dividiendo opiniones sobre las dinámicas internas y los comportamientos del artista fuera de las cámaras.

La joven detalló momentos complicados de su relación con Emiliano, asegurando que decidió alzar la voz al empatizar con las situaciones expuestas por Gala Montes en días recientes. Este testimonio reavivó la conversación sobre la personalidad del integrante del clan Aguilar, quien anteriormente ha mantenido una postura distante de su familia paterna.

Por su parte, los seguidores del medio del espectáculo han estado al pendiente de las plataformas digitales a la espera de una respuesta oficial por parte de Emiliano Aguilar o algún miembro de la familia. Hasta el momento, el intérprete no ha emitido ningún comunicado respecto a las delicadas señaIaciones realizadas por su excompañera sentimental.

Esta nueva disputa mediática coloca nuevamente a los Aguilar en las tendencias principales de la farándula nacional. El desarrollo de las declaraciones continúa generando conversación sobre el impacto de las acusaciones y las posibles repercusiones en la imagen del joven cantante.