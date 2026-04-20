Éxito de 'Brujas' en Tamaulipas pese a ausencia de Bárbara Torres

La obra conquistó al público en el Teatro Amalia con dos funciones ovacionadas, mientras la actriz se recupera tras un malestar de salud

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La obra teatral “Brujas” se presentó con rotundo éxito en el Teatro Amalia, donde logró conquistar al público con dos funciones llenas, a pesar de la inesperada ausencia de Bárbara Torres, quien sufrió un malestar de salud horas antes.

El montaje, protagonizado por Sabine Moussier, Gaby Spanic, Lorena de la Garza y Lorena Meritano, se mantuvo en pie gracias al profesionalismo del elenco, que sacó adelante ambas presentaciones con intensidad y entrega sobre el escenario.

A pesar de la situación, las actrices lograron sostener el ritmo y la calidad del espectáculo durante más de dos horas, generando una conexión constante con el público victorense, que respondió con risas, emoción y prolongados aplausos al final de cada función.

La química entre el elenco y su experiencia escénica fueron clave para que la obra no solo continuara, sino que destacara como uno de los eventos culturales más relevantes en la ciudad durante el fin de semana.

Emergencia en Matamoros

La ausencia de Torres se originó tras un incidente ocurrido en Matamoros, donde se reportó una movilización de cuerpos de emergencia en un hotel debido a la presencia de una persona inconsciente.

De manera preliminar, se indicó que se trataba de la actriz, conocida por su papel de “Excelsa” en La Familia P. Luche, lo que generó preocupación tanto entre el público como en redes sociales.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención inmediata y posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Aunque en un inicio circularon versiones sobre un estado delicado de salud, más tarde el equipo de producción confirmó que Bárbara Torres evolucionó favorablemente tras recibir atención médica, descartándose complicaciones mayores.

Esta mejoría permitió dar certeza sobre la continuidad de la gira de “Brujas” en el estado de Tamaulipas, lo que tranquilizó a seguidores y asistentes.

“Brujas” continúa posicionándose como una de las obras más exitosas en cartelera, gracias a su combinación de humor, drama y actuaciones sólidas, respaldadas por un elenco de amplia trayectoria.