¿Existe una precuela de Hereditary? Esto dijo el autor Ari Aster

El filme marcó su debut como director de largometrajes y rápidamente se convirtió en un fenómeno dentro del cine de terror.

A ocho años del estreno de Hereditary, una de las películas de terror más comentadas de la década pasada, su director y guionista, Ari Aster, sorprendió al revelar que ya escribió una precuela ambientada en el mismo universo de la historia.

La confesión ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en el marco de la Semana Negra de la Cinemateca Americana, donde el cineasta habló sobre algunos de sus trabajos más reconocidos.

"Escribí una precuela para esto", comentó Aster al referirse a Hereditary.

Ari Aster no planea filmarla por ahora

Durante la conversación, el director explicó que el proyecto existe únicamente en forma de guion y que actualmente no contempla convertirlo en una película.

"Nunca siento que sea el momento adecuado. Es una precuela, no una secuela, así que no sé dónde va esto", señaló.

Las declaraciones dejan abierta la posibilidad de que el libreto pueda retomarse en el futuro, aunque por ahora no existe ninguna producción confirmada relacionada con Hereditary.

La película que lanzó la carrera del director

Estrenada en 2018, Hereditary marcó el debut de Ari Aster como director de largometrajes y rápidamente se convirtió en un fenómeno dentro del cine de terror.

La historia sigue a la familia Graham, que comienza a enfrentar una serie de acontecimientos inquietantes tras la muerte de su matriarca. Conforme avanzan los hechos, salen a la luz secretos familiares que transforman sus vidas.

La película fue protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd y Gabriel Byrne, además de convertirse en uno de los mayores éxitos comerciales de A24 al recaudar más de 90 millones de dólares en taquilla.

Trabaja en nuevos proyectos cinematográficos

Mientras el futuro de la posible precuela permanece incierto, Ari Aster continúa desarrollando nuevas producciones. Actualmente trabaja en Scapegoat, una película protagonizada por Scarlett Johansson, de la cual todavía no se han dado a conocer detalles sobre su trama o fecha de estreno.