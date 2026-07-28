Exigen frenar fusión entre Warner y Paramount en Reino Unido

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong solicitaron al Reino Unido revisar la operación por su impacto en la competencia y la producción audiovisual

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong solicitaron al gobierno del Reino Unido intervenir en la propuesta de fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount, al considerar que la operación podría afectar de forma significativa a la industria audiovisual británica y reducir la oferta de contenidos para el público.

Los actores enviaron un llamado a la ministra de Cultura, Lisa Nandy, para que evalúe si la operación representa un riesgo para el interés público, mientras autoridades británicas mantienen la revisión del acuerdo.

La petición fue difundida mediante un artículo de opinión dirigido a la titular de Cultura, en el que los intérpretes señalaron que su intervención podría convertirse en una de las decisiones más relevantes para el cine, la televisión y los medios de comunicación británicos en una generación.

Actores advierten impacto en la industria audiovisual

En el documento, Cumberbatch, Cumming y Wong sostuvieron que la integración entre ambas compañías podría traducirse en despidos, cancelación de producciones, reducción en el número de películas encargadas y una menor disposición para financiar proyectos con mayor riesgo creativo.

Los actores reconocieron que parte de la evaluación corresponde a la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), organismo que analiza la operación desde el punto de vista regulatorio. Sin embargo, destacaron que la ministra Lisa Nandy tiene la facultad de determinar si la transacción debe ser revisada por motivos de interés público.

Preocupa concentración de medios

Otro de los argumentos expuestos es la concentración de activos de comunicación que resultaría de la fusión. Actualmente, Paramount es propietaria del canal de servicio público Channel 5 en Reino Unido y de CBS en EUA.

Con la adquisición por parte de Warner Bros. Discovery, tanto CNN como CNN International quedarían bajo el mismo grupo empresarial, lo que, según los actores, incrementaría la concentración de medios y limitaría la diversidad dentro del sector audiovisual.

Gobierno británico analiza posible intervención

Lisa Nandy ya manifestó públicamente que está dispuesta a intervenir en la operación si considera que existen elementos suficientes para hacerlo, aunque el Parlamento británico permanecerá en receso hasta el próximo 1 de septiembre.

La secretaria de Cultura también enfrenta otros expedientes relevantes para el sector de los medios, entre ellos la propuesta de adquisición de ITV por parte de Sky, propiedad de Comcast, así como el proceso de renovación de la carta real de la BBC.

La fusión aún enfrenta obstáculos internacionales

Mientras el proceso avanza en distintas jurisdicciones, la Comisión Europea aprobó recientemente la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount, aunque condicionó su autorización al cumplimiento de diversas medidas regulatorias.

En contraste, la operación continúa enfrentando resistencia en EUA. El pasado viernes, Paramount aceptó posponer la concreción de la fusión hasta después del juicio antimonopolio relacionado con el acuerdo.

La revisión que realizan las autoridades británicas podría convertirse en uno de los factores determinantes para el futuro de una de las operaciones corporativas más importantes de la industria del entretenimiento.