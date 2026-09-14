VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

Exige Momo Guzmán recuperar el personaje de Burrita Burrona

Por: Rachel Acosta

13 Septiembre 2026, 19:45

Compartir
WhatsApp

El creador acusó a Turbulence de quedarse con el personaje y los canales de video tras haber salido del proyecto en 2025.

Exige Momo Guzmán recuperar el personaje de Burrita Burrona

Momo Guzmán rompió en llanto durante una transmisión en redes sociales y volvió a hablar de la polémica separación profesional que mantiene con Turbulence Queen. El creador, quien durante años dio vida a Burrita Burrona, lanzó fuertes acusaciones contra su excompañero creativo y aseguró que le fue arrebatado el personaje que, según su versión, ayudó a crear y desarrollar. 

Entre lágrimas, Momo se dirigió directamente a Turbulence y reclamó que, después de terminar su relación laboral, él se quedara con el personaje de Burrita Burrona y con los canales de YouTube que compartían. Incluso aseguró que ha recibido ataques a raíz de la situación y dejó claro que emocionalmente este proceso ha sido muy complicado para él.

El pleito viene de tiempo atrás. Momo anunció su salida del proyecto en diciembre de 2025, poniendo fin a una etapa en la que Burrita Burrona y Turbulence se convirtieron en una de las duplas más reconocidas del entretenimiento drag en México. Posteriormente, el proyecto continuó con una nueva estructura y con otra persona interpretando al personaje.

Ahora, Momo asegura que quiere recuperar a Burrita Burrona y cuestiona que el personaje pueda continuar sin él. Su postura contrasta con la versión que Turbulence había dado anteriormente, cuando señaló que la salida de Momo fue una decisión personal y que el proyecto continuaría con cambios, respetando la decisión de su excolaborador.

Y aunque el conflicto sigue sin una resolución pública, las declaraciones de Momo vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que sus seguidores llevan meses haciendo: ¿qué pasará con Burrita Burrona y con la relación entre quienes dieron vida a este exitoso proyecto? Por ahora, la historia continúa entre lágrimas, acusaciones y una amistad que parece estar muy lejos de recuperar la paz.

Comentarios