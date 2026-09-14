Exige Momo Guzmán recuperar el personaje de Burrita Burrona

El creador acusó a Turbulence de quedarse con el personaje y los canales de video tras haber salido del proyecto en 2025.

Momo Guzmán rompió en llanto durante una transmisión en redes sociales y volvió a hablar de la polémica separación profesional que mantiene con Turbulence Queen. El creador, quien durante años dio vida a Burrita Burrona, lanzó fuertes acusaciones contra su excompañero creativo y aseguró que le fue arrebatado el personaje que, según su versión, ayudó a crear y desarrollar.

Entre lágrimas, Momo se dirigió directamente a Turbulence y reclamó que, después de terminar su relación laboral, él se quedara con el personaje de Burrita Burrona y con los canales de YouTube que compartían. Incluso aseguró que ha recibido ataques a raíz de la situación y dejó claro que emocionalmente este proceso ha sido muy complicado para él.

El pleito viene de tiempo atrás. Momo anunció su salida del proyecto en diciembre de 2025, poniendo fin a una etapa en la que Burrita Burrona y Turbulence se convirtieron en una de las duplas más reconocidas del entretenimiento drag en México. Posteriormente, el proyecto continuó con una nueva estructura y con otra persona interpretando al personaje.

Ahora, Momo asegura que quiere recuperar a Burrita Burrona y cuestiona que el personaje pueda continuar sin él. Su postura contrasta con la versión que Turbulence había dado anteriormente, cuando señaló que la salida de Momo fue una decisión personal y que el proyecto continuaría con cambios, respetando la decisión de su excolaborador.

Y aunque el conflicto sigue sin una resolución pública, las declaraciones de Momo vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que sus seguidores llevan meses haciendo: ¿qué pasará con Burrita Burrona y con la relación entre quienes dieron vida a este exitoso proyecto? Por ahora, la historia continúa entre lágrimas, acusaciones y una amistad que parece estar muy lejos de recuperar la paz.