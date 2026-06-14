Exige Ariana Grande que videos de ICE no usen su música

La situación de la cantante se suma a una lista de celebridades que han expresado inconformidad por la utilización de su imagen o catálogo musical.

La cantante Ariana Grande pidió a la Casa Blanca dejar de utilizar su música en publicaciones relacionadas con operativos migratorios, luego de que una dependencia del Gobierno de EUA difundiera un video sobre redadas acompañado por una de sus canciones.

La artista manifestó públicamente su rechazo al uso de su obra en ese contexto y compartió un mensaje dirigido a las autoridades federales.

La cantante responde en redes sociales

La polémica comenzó después de que una cuenta oficial vinculada al Gobierno estadounidense difundiera imágenes relacionadas con acciones de control migratorio utilizando música de la intérprete.

Tras la publicación, Ariana Grande reaccionó mediante sus redes sociales y expresó su desacuerdo con la asociación de su trabajo artístico a ese tipo de mensajes.

“No uses mi música en relación con esta barbarie”, escribió la cantante en una respuesta que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

El comentario generó miles de reacciones y abrió nuevamente el debate sobre el uso de canciones populares en mensajes políticos o gubernamentales sin el respaldo público de los artistas involucrados.

Artistas han cuestionado el uso de sus canciones

A lo largo de los últimos años, diversos músicos han solicitado que sus obras no sean utilizadas para respaldar campañas, actos políticos o mensajes oficiales con los que no coinciden. En varios casos, los artistas han recurrido a comunicados públicos para deslindarse de determinadas causas o estrategias de comunicación.

La situación de Ariana Grande se suma a una lista de celebridades que han expresado inconformidad por la utilización de su imagen o catálogo musical en contextos políticos y sociales sensibles.