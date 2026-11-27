Las consignas aludieron a dos denuncias por presunta agresión sexual ante la Fiscalía capitalina y durante un crucero, aún sin fallo final.

El caso de Vadhir Derbez llegó hasta las calles de la Ciudad de México durante la marcha del 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde manifestantes llevaron pancartas con fotografías del actor para exigir justicia ante las denuncias que enfrenta.

Una de las frases que más llamó la atención fue: “Lo encantador no quita lo agresor”, mensaje que acompañaba algunas de las imágenes del hijo de Eugenio Derbez.

Las consignas hicieron referencia a los dos señalamientos por presunta agresión sexual que se han dado a conocer públicamente. El primero fue presentado por una modelo ante la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras que el segundo corresponde a una joven que denunció hechos que presuntamente ocurrieron durante un viaje en crucero.

Situación jurídica y postura de Vadhir Derbez

Esta manifestación se suma a la conversación pública que ha generado el caso, especialmente después de que la Fiscalía capitalina confirmara que obtuvo una orden de aprehensión contra el actor, la misma que quedó sin efectos tras un amparo concedido por un juez federal. Esto no significa que la investigación haya terminado.

Por su parte, Vadhir ha rechazado las acusaciones y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que los hechos no ocurrieron. Además, denunció que recibió exigencias de dinero a cambio de que no se difundiera información relacionada con la investigación.

Hasta el momento, ambos procedimientos continúan abiertos y no existe una resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad. Mientras tanto, la imagen del actor en las pancartas del 25N volvió a colocar su caso en el centro de la conversación.