Exhiben nuevas acusaciones contra Jared Leto en documental

Un documental de la BBC reúne testimonios de diez mujeres que acusan a Jared Leto de presunta conducta sexual delictiva e inapropiada

El actor y músico Jared Leto fue señalado por presunta conducta sexual delictiva e inapropiada en un documental de la BBC que recopila el testimonio de diez mujeres, quienes aseguran haber tenido encuentros con él entre 2002 y 2016.

La producción, titulada Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, será transmitida este miércoles y, de acuerdo con la televisora británica, nueve de las denunciantes decidieron contar públicamente sus experiencias por primera vez.

Denuncias por hechos ocurridos en la adolescencia

Cuatro mujeres sostienen que los presuntos hechos ocurrieron cuando aún eran adolescentes. Una de ellas afirma haber sido agredida en el baño de un motel a los 17 años, mientras que otra asegura que recibió amenazas de agresión sexual cuando tenía 19.

Una tercera denunciante señala que mantuvo relaciones sexuales con Leto en California cuando tenía 17 años, situación que, de acuerdo con la legislación de ese estado, podría constituir un delito al encontrarse por debajo de la edad de consentimiento.

Otra mujer asegura que comenzó a recibir llamadas de contenido sexual explícito cuando tenía 16 años y que el actor llegó a proponerle mantener relaciones sexuales.

La BBC también afirma haber revisado un acuerdo de confidencialidad que habría sido entregado a esta última denunciante para evitar que hablara sobre su relación con el actor, aunque ella rechazó firmarlo.

Más testimonios y respaldo de la investigación

Otras cuatro mujeres incluidas en el documental relatan haber recibido llamadas telefónicas con contenido sexual cuando eran jóvenes. Todas coinciden en que las interacciones ocurrieron durante un periodo en el que Leto tenía entre 30 y 40 años.

Según la cadena británica, parte de los relatos fueron corroborados mediante conversaciones con familiares y amigos de las denunciantes, además de fotografías y mensajes que, asegura, respaldan varios de los testimonios.

El documental también incorpora las declaraciones de dos exempleados vinculados a la banda Thirty Seconds to Mars, quienes describen que existía preocupación entre el personal por la cercanía del artista con adolescentes, a quienes presuntamente invitaba a camerinos y a la vivienda donde realizaba grabaciones.

Las nuevas denuncias se añaden a otros señalamientos difundidos en años recientes. En 2025, una investigación de Air Mail reunió los testimonios de nueve mujeres que acusaron al actor de comportamiento inapropiado, acusaciones que él rechazó.

Asimismo, la DJ Allie Teilz denunció públicamente que fue víctima de una agresión cuando tenía 17 años, situación que motivó a otras mujeres a compartir experiencias similares.

Hasta ahora, los representantes de Jared Leto no han emitido una postura sobre el contenido del documental. La revista Variety informó que solicitó comentarios al entorno del actor, sin obtener respuesta al cierre de la publicación.