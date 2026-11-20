El tablero de investigación que Taylor Swift y Mariska Hargitay utilizaron en un sketch de los Emmy llegará al Paley Center for Media, en Nueva York

Los objetos que Taylor Swift utiliza en sus apariciones públicas suelen convertirse en tema de conversación entre sus seguidores, y uno de los elementos de su reciente participación en los Premios Emmy tendrá ahora un lugar especial en un museo. El tablero de investigación que apareció en el sketch de "Law & Order: Special Victims Unit" protagonizado por la cantante y Mariska Hargitay será exhibido en el Paley Center for Media, en Nueva York.

El objeto formó parte de una parodia pregrabada que se transmitió durante la ceremonia de los Emmy 2026, celebrada el pasado 14 de septiembre. En el segmento, Hargitay retomó su papel de Olivia Benson y encabezó una investigación ficticia para descubrir si Taylor Swift asistiría a la premiación.

El tablero que desató teorías entre los Swifties

La escenografía del sketch incluía tableros cubiertos de fotografías, notas adhesivas, recortes de periódicos y otros elementos conectados con la vida y la música de Taylor Swift. Las pistas estaban organizadas con hilos, al estilo de las investigaciones policiales, y hacían referencia a canciones, fechas, números y momentos de la trayectoria de la artista.

La propuesta jugaba con una de las características más conocidas de sus seguidores: buscar mensajes ocultos o "Easter eggs" en sus videos, presentaciones y publicaciones. La propia Olivia Benson explicó durante el sketch que, para resolver un caso relacionado con Swift, era necesario pensar como un fan de la cantante.

Entre las referencias que llamaron la atención aparecieron alusiones a "Bad Blood", "Reputation", "Getaway Car" y otros temas de su discografía. También se incluyeron elementos que los seguidores relacionaron con posibles anuncios musicales, lo que provocó numerosas interpretaciones en redes sociales.

Taylor Swift apareció como detective junto a Mariska Hargitay

En el segmento, Taylor Swift hizo una aparición sorpresa como una detective novata que se incorporaba a la investigación. Su participación incluyó frases enigmáticas que los seguidores analizaron después de la transmisión.

"Saccharide. Aries. From the vineyard. North or south", expresó la cantante mirando directamente a la cámara, antes de negar que hubiera dicho algo cuando Hargitay le pidió una explicación.

La escena también incluyó a la gata de Swift llamada Olivia Benson, cuyo nombre está inspirado en el personaje que interpreta Hargitay en la serie policial. La amistad entre ambas artistas y la participación de la actriz en el videoclip de "Bad Blood" fueron otros de los guiños que dieron contexto al encuentro.

El Paley Center conservará un objeto de la cultura pop

La llegada del tablero al Paley Center for Media permitirá conservar y exhibir uno de los elementos de una presentación televisiva que generó conversación entre los seguidores de la cantante. El centro, ubicado en Nueva York, resguarda materiales relacionados con la historia de la televisión, la radio y los medios de comunicación.

La exhibición también reconoce el impacto que tuvo el sketch al combinar el universo de "Law & Order: SVU" con las referencias musicales y las teorías que forman parte de la comunidad de Swifties.

La participación de Taylor Swift en los Emmy no fue una aparición en vivo durante la ceremonia, sino un segmento grabado previamente. En él, la cantante y el equipo de la serie construyeron una investigación ficticia alrededor de su posible asistencia a la premiación, convirtiendo el tablero de pistas en uno de los elementos más recordados del especial.