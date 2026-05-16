Exhiben a Wendy Guevara por cobrar entrevistas

La acusación provocó debate entre usuarios, quienes dividieron opiniones sobre si las celebridades tienen derecho o no de cobrar por aparecer en medios

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Wendy Guevara nuevamente está en medio de la polémica luego de que un creador de contenido revelara públicamente que la influencer supuestamente cobraba grandes cantidades de dinero para conceder entrevistas. Las declaraciones rápidamente encendieron las redes sociales y generaron todo tipo de reacciones.

De acuerdo con el testimonio que circula en internet, Wendy habría solicitado hasta 200 mil pesos para participar en algunos espacios y entrevistas.

La acusación provocó debate entre usuarios, quienes dividieron opiniones sobre si las celebridades tienen derecho o no de cobrar por aparecer en medios.

La integrante de “Las Perdidas” no tardó en reaccionar y aclaró que muchas veces las cifras que circulan son exageradas o malinterpretadas.

Wendy aseguró que actualmente maneja su imagen de manera profesional y que su tiempo de trabajo tiene un valor, especialmente por la alta demanda que tiene tras su éxito en televisión y redes sociales.

Además, varios seguidores salieron en defensa de la influencer, argumentando que muchas figuras del espectáculo cobran por exclusivas, campañas o entrevistas especiales. Otros internautas, en cambio, criticaron las supuestas tarifas y señalaron que consideran excesivos los montos mencionados.

Mientras tanto, el tema sigue generando conversación en plataformas digitales, donde Wendy Guevara continúa siendo una de las personalidades más comentadas del entretenimiento mexicano.

Una vez más, la influencer demuestra que todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia.