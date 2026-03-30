Exesposa de Facundo y Shiky hacen las paces despues de dos años

Esta reconciliación marca un nuevo capítulo en su relación, mostrando que, incluso después de momentos difíciles, es posible reconstruir vínculos importantes.

La exesposa de Facundo y el conductor Shiky sorprendieron al revelar que lograron reconciliarse después de dos años sin mantener comunicación.

De acuerdo con sus declaraciones, durante este tiempo estuvieron completamente distanciados, sin contacto alguno, lo que marcó una etapa complicada en su relación personal.

Sin embargo, recientemente decidieron retomar el diálogo, dejando atrás diferencias y apostando por una convivencia más sana y madura.

Ambos coincidieron en que, a pesar de los conflictos del pasado, existe un lazo que no se rompe fácilmente, describiéndolo como algo “irrompible”, lo que llamó la atención del público.

Esta reconciliación marca un nuevo capítulo en su relación, mostrando que, incluso después de momentos difíciles, es posible reconstruir vínculos importantes.