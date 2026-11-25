Arielle Peppers negó que buscara criticar a Taylor Swift al recordar sus botas Ugg y aseguró que recibió mensajes de odio tras el artículo de Vanity Fair

Arielle Peppers, una antigua compañera de escuela de Taylor Swift, salió a aclarar sus declaraciones sobre la cantante luego de que una anécdota suya formara parte de un controvertido perfil publicado por la revista Vanity Fair. La mujer aseguró que no pretendía atacar a la artista y que únicamente compartió un recuerdo de su etapa escolar.

En declaraciones a TMZ, Peppers explicó que su intención fue hablar de las diferencias económicas que existían entre las familias de sus compañeros, no cuestionar a Swift ni generar críticas en su contra.

"Compartí un recuerdo sencillo de mi infancia con un reportero sobre la escuela y lo que era asequible para las distintas familias en aquel momento. No tenía la intención de atacar a nadie", señaló.

El recuerdo de las botas Ugg de Taylor Swift

La anécdota de Peppers apareció en el artículo "The Mastermind", escrito por May Jeong y publicado por Vanity Fair el 23 de noviembre. El texto reúne testimonios de más de 100 personas sobre la trayectoria, las relaciones personales y la imagen pública de la intérprete.

Peppers recordó que durante la preparatoria Swift tenía tres pares de botas Ugg: unas cafés, otras negras y unas azules. Según su relato, cuando le pidió a su madre que le comprara unas similares, ella le explicó que un solo par costaba aproximadamente la mitad de lo que ganaba con su trabajo.

La antigua compañera también recordó que Swift participó en un concurso de talentos escolar, donde interpretó una canción inspirada en un chico que le gustaba.

Arielle Peppers denuncia mensajes de odio

Tras la publicación del perfil, Peppers afirmó que recibió numerosas amenazas y mensajes ofensivos relacionados con sus declaraciones. Sin embargo, aseguró que no pretende alimentar la confrontación que surgió alrededor del artículo.

"No vamos a difundir el odio ni a darle importancia. Seguiremos adelante con positividad y amor", expresó a TMZ.

La mujer también compartió que actualmente está concentrada en su vida personal, en la crianza de sus hijas gemelas y en sus proyectos musicales bajo el nombre artístico de A. Star.

"Le deseo a Taylor Swift que siga teniendo éxito", añadió.

El perfil de Vanity Fair desató controversia

El texto de May Jeong generó reacciones debido a los testimonios de antiguos compañeros y personas relacionadas con la industria musical que cuestionan distintos aspectos de la imagen pública de Swift. La publicación aborda, entre otros temas, sus amistades, supuestas rivalidades y experiencias durante su adolescencia.

Peppers fue una de las pocas personas que habló bajo su nombre en el reportaje. Otros testimonios fueron atribuidos a fuentes anónimas, mientras que algunas de las afirmaciones sobre la etapa escolar de la cantante también fueron cuestionadas por antiguos conocidos.

Hasta el momento, la aclaración de Peppers busca dejar en claro que su comentario sobre las botas no pretendía convertirse en una crítica contra la artista, sino que fue un recuerdo personal que adquirió una dimensión inesperada tras la publicación.