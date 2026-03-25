¡Excelsior! Avance de Spider-Man 4 suma 1,000 millones de vistas

Con este hito, la cinta supera la marca que el filme de Marvel estableció tras desbancar a "No Way Home" de 2021, la cual ostentaba previamente el título

A una séptima parte del planeta ya le quiere ver la nueva película de Spider-Man, pues su tráiler ya supera los 1,000 millones de vistas.

De acuerdo con la revista Variety, que cita a la empresa de análisis de datos Wavemetrix, el avance de "Spider-Man: "A Brand New Day" cuenta con 1,100 millones de visualizaciones, consolidándose como el más visto de la historia.

Y es que el adelanto de la cuarta cinta protagonizada por Tom Holland ya había superado el récord del tráiler más visto de todos los tiempos al alcanzar las 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, pero esto no ocurrió en un día, sino en ocho horas, pues fue el tiempo que ocupó el avance de Sony para desplazar al de "Deadpool & Wolverine" como el segundo más visto, en una lista que lideraba con 365 millones de reproducciones.

Con este hito, la cinta supera la marca que el filme de Marvel estableció tras desbancar a "Spider-Man: "No Way Home" de 2021, la cual ostentaba previamente el título con 355,5 millones de visitas en su primer día.

Esta nueva entrega marca el regreso de Tom Holland como Spider-Man desde "No Way Home", donde se reunieron los anteriores intérpretes del Hombre Araña: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Además de Holland, también marcará el regreso de Zendaya como "MJ", Jacob Batalon como "Ned" y las sorpresivas apariciones de Jon Bernthal como "Punisher" y Mark Ruffalo como "Bruce Banner".

De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de 'No Way Home'. Peter "vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

El superhéroe sigue luchando contra el crimen en Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás", continúa.