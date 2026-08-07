Ewan McGregor ve futuro para otra historia de Obi-Wan

Ewan McGregor afirmó que aún hay una década sin explorar en la historia de Obi-Wan Kenobi antes de Star Wars: Episode IV – A New Hope

Ewan McGregor considera que el universo de Star Wars aún tiene una historia por desarrollar sobre Obi-Wan Kenobi. El actor señaló que existe un periodo de aproximadamente diez años entre el final de la serie Obi-Wan Kenobi y los acontecimientos de Star Wars: Episode IV – A New Hope, una etapa que, a su juicio, ofrece nuevas posibilidades narrativas.

Durante una dinámica de preguntas, la actriz Anne Hathaway le preguntó qué parte de la historia del personaje le gustaría explorar.

McGregor respondió que todavía queda un tramo importante de la vida del maestro Jedi antes de convertirse en el Obi-Wan interpretado por Alec Guinness.

El actor recordó que la serie concluye con Obi-Wan dejando a Luke Skywalker bajo protección en Tatooine, confirmando que Leia se encuentra a salvo y emprendiendo un nuevo camino por el desierto, dejando abierta una década de acontecimientos que aún no ha sido mostrada en televisión o cine.

La historia ya fue abordada en los cómics

Aunque ese periodo permanece inédito en las producciones audiovisuales, parte de esos años ha sido explorada en publicaciones de Marvel. La serie regular de Star Wars, iniciada en 2015, presentó diarios escritos por un Obi-Wan de mayor edad, donde relata episodios de su vida en Tatooine mientras vigila el crecimiento de Luke Skywalker y evita llamar la atención del Imperio.

En 2022 también se publicó la miniserie Obi-Wan, integrada por cinco números, en la que el personaje recuerda distintos momentos de su trayectoria como Jedi desde su refugio en el planeta desértico.

Hasta ahora, Lucasfilm no ha confirmado una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi ni un proyecto centrado en ese periodo de la cronología. Sin embargo, la franquicia mantiene en desarrollo otras producciones, entre ellas la segunda temporada de Ahsoka y la película Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para 2027.