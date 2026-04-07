Evita Lil Nas X juicio con programa de salud mental

De acuerdo con reportes, enfrenta cuatro cargos graves, incluidos tres por agresión contra oficiales y uno por resistencia.

El cantante Lil Nas X fue admitido a un programa de desvío de salud mental de dos años en Los Ángeles, con el que busca resolver los cargos de agresión en su contra. La medida fue aprobada por un juez, quien condicionó el futuro del caso al cumplimiento del tratamiento y a que el artista no incurra en nuevos problemas legales.

Al salir del juzgado de Van Nuys, el intérprete declaró que se sentía “agradecido” y que “simplemente estaba viviendo su vida”, tras el avance en su proceso legal.

¿De qué se le acusa a Lil Nas X?

El caso se originó en agosto de 2025, cuando el artista fue arrestado en Los Ángeles tras un incidente con policías. De acuerdo con reportes, enfrenta cuatro cargos graves, incluidos tres por agresión contra oficiales y uno por resistencia a la autoridad.

Las autoridades señalaron que el cantante presuntamente se abalanzó contra los agentes durante el arresto, luego de que estos respondieran a reportes de una persona con comportamiento errático en la vía pública.

Programa de desvío y condiciones del acuerdo

El programa judicial al que fue admitido tiene una duración de dos años y forma parte de un mecanismo que permite suspender el proceso penal mientras el acusado recibe tratamiento médico.

Si Lil Nas X cumple con el plan de atención, se mantiene dentro de la ley y continúa su tratamiento, los cargos podrían ser retirados al finalizar el periodo.

Relación del caso con su salud mental

Durante las audiencias, se mencionó que el comportamiento del artista estaría vinculado a un diagnóstico de trastorno bipolar, lo que influyó en la decisión judicial de canalizar el caso hacia un programa de salud mental.

El cantante ya había ingresado previamente a tratamiento especializado y actualmente continúa con seguimiento médico, que incluye terapia psicológica y evaluaciones psiquiátricas periódicas.