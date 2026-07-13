'Evil Dead Burn' apuesta por un terror sin límites

El director Sébastien Vaniček reveló cómo creó la película más brutal de la saga 'Evil Dead', con efectos prácticos y violencia extrema

El director francés Sébastien Vanicek aseguró que Evil Dead Burn lleva la violencia y el horror de la franquicia a un nuevo nivel, gracias a la libertad creativa que recibió de Sam Raimi, Ghost House Pictures y el productor Rob Tapert.

En entrevista con Variety, el cineasta explicó que aceptó dirigir la película con la condición de imprimir su propio estilo, alejándose de repetir fórmulas y apostando por una propuesta más intensa y personal.

Una historia marcada por el dolor y los demonios

La cinta sigue a una familia que intenta rehacer su vida tras la muerte de Will en un accidente automovilístico. Su esposa, Alice, enfrenta el duelo mientras los integrantes del hogar comienzan a ser poseídos por fuerzas demoníacas.

Aunque la película retoma elementos presentados en Evil Dead Rise (2023), Vaniček aclaró que la conexión con las entregas anteriores es mínima y que Burn funciona como una historia independiente dentro del universo de la franquicia.

Uno de los principales objetivos del director fue privilegiar los efectos especiales prácticos sobre el uso de imágenes generadas por computadora.

Explicó que la mayoría de las secuencias sangrientas se realizaron físicamente durante el rodaje, incluyendo el monstruo final y las escenas con fuego real, recurriendo al CGI únicamente para añadir algunos detalles imposibles de recrear con maquillaje tradicional.

Escenas diseñadas para incomodar al espectador

Vanicek señaló que buscó construir un tipo de violencia diferente al de las entregas recientes, enfocándose en situaciones que resultaran perturbadoras más allá del exceso de sangre.

Entre las secuencias más impactantes destacan una mujer empalada con el reposacabezas de un automóvil, otra obligada a ingerir cera caliente y la polémica escena en la que un perro muere antes de regresar convertido en una criatura demoníaca.

El drama familiar impulsa el horror

El realizador destacó que el conflicto emocional entre los personajes es el verdadero motor de la historia y aseguró que la tensión durante la cena familiar fue una de las escenas más complejas de filmar por la precisión requerida en actuaciones, edición y sonido.

Asimismo, explicó que uno de los temas centrales de Evil Dead Burn es el dilema de enfrentar o destruir a las personas que se aman cuando estas dejan de ser ellas mismas, un conflicto que considera la esencia de toda la saga.

Para Vanicek, las películas de Evil Dead utilizan el terror sobrenatural para representar conflictos humanos reales, como la violencia familiar, el duelo o las relaciones abusivas.

El director afirmó que convertir esos problemas en monstruos físicos permite que el público conecte emocionalmente con los personajes, al tiempo que vive una experiencia extrema propia del universo creado por Sam Raimi.