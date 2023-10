Evanescence regresa con rotundo éxito a Monterrey 

Fueron 17 canciones las que cantó Evanescence, Imaginary, Better without you, The End of the dream, Use my voice, entre otras.

Evanescence la banda estadounidense, ganadora dos veces del premio Grammy, se presentó en la Arena Monterrey hoy por la noche.

En punto de las 9:14 pm inició el South American Tour 2023 con 10,000 personas.

Con vestido negro y capa transparente de color beish, la cantante Amy Lee salió al escenario iniciando con un Intro de Broken Pieces, Made of Stone, Going Under y Take Cover.

Muchas gracias Monterrey, pasó mucho tiempo sin podernos ver, mucho. Chicos ¿Están bien?, hay una cosa buena que aprendí, una cosa y fue loco, loco y terrible el tiempo que pasamos. Hay que apreciar el momento en el que nos encontramos, este momento, no ayer, no mañana, o cualquier otra cosa que esté en su mente, en este momento, ahora mismo conmigo, ¿Okei?. Los llevaré con nosotros en los tiempos en que sea difícil, porque esta noche es una buena noche” expresó Amy.

El escenario era sencillo, con una manta con el logo de Evanescence, las luces blancas y moradas predominaban.

Amy Lee tocó el teclado y fue hasta la canción Lithium que tocó el piano negro.

Cada que terminaba una canción, los 10,000 asistentes coreaban Amy Lee.

Fueron 17 canciones las que cantó Evanescence, Imaginary, Better without you, The End of the dream, Use my voice, entre otras.

Los más esperados y aclamadas por el público, fueron My Immortal y Bring me to my life.

