Evacúan a George Clooney y su familia por incendio en Francia

George Clooney, su esposa Amal y sus hijos fueron evacuados por un incendio en el sur de Francia; el actor ofreció apoyo para la reconstrucción de la zona.

George Clooney, su mujer Amal y sus dos hijos han sido evacuados de su casa en Brignoles (sureste de Francia), asediada por un grave incendio, y el actor ha ofrecido su ayuda al alcalde de la localidad para la futura reconstrucción.

Clooney envió una carta al alcalde, Didier Brémond, después de tener que abandonar su casa, al igual que una parte de los habitantes de Brignoles, situada en el sureste francés, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

"En primer lugar, esperamos que tú y los habitantes de nuestra ciudad estéis a salvo. Y en segundo lugar, Amal y yo estamos comprometidos a asegurar que, pase lo que pase con nuestro pueblo, sigamos formando parte de esta comunidad y contribuyamos a su reconstrucción. Amamos Brignoles y a los amigos que viven allí", agrega el actor en la carta.

La familia Clooney adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var. Un lugar en el que han decidido criar a sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, que están escolarizados en la zona.

Tanto el actor como su mujer -nacida en el Líbano- y sus hijos -nacidos en el Reino Unido- obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025.

El Ministerio francés de Exteriores justificó la concesión de la nacionalidad francesa a la familia Clooney por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia y a la imagen internacional de Francia.