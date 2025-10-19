Euphoria confirma nuevos miembros para la tercera temporada

Finalmente la serie 'Euphoria' ha comenzado ha dar pequeños adelantos, está vez nos presentan las nuevas caras que estarán participando en el proyecto

La exitosa serie Euphoria regresará en la primavera de 2026 con su tercera temporada, tras una pausa de cuatro años.

HBO confirmó que Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne y Eli Roth se sumarán al elenco, junto a Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Colman Domingo, quienes retoman sus papeles.

La producción de esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, comenzó a inicios de este año en Los Ángeles. Según reportes, la trama incluirá un salto temporal que llevará a los personajes fuera de la escuela secundaria.

Además de las nuevas incorporaciones, también participarán Sharon Stone y Rosalía, junto a actores previamente anunciados como Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y Asante Blackk.

El elenco principal regresará casi completo, con excepción de Storm Reid, quien no volverá, y Angus Cloud, fallecido en 2023, cuyo personaje quedó en suspenso al final de la segunda temporada.

Entre los nuevos rostros destacan Colleen Camp, Trisha Paytas, Kwame Patterson, Madison Thompson, Sam Trammell, Rebecca Pidgeon, Matthew Willig, Cailyn Rice, Bella Podaras, Gideon Adlon, Jessica Blair Herman, Bill Bodner, Jack Topalian, Hemky Madera y Homer Gere.

Euphoria, ganadora de varios premios Emmy, explora temas como el amor, la amistad, las adicciones, el trauma y la influencia de las redes sociales entre adolescentes. La tercera temporada es una de las producciones más esperadas de HBO.