Euphoria baja el telón: se confirma su final definitivo

La exitosa serie de HBO concluye tras tres temporadas y siete años al aire, cerrando una de las producciones más influyentes de la televisión reciente

La plataforma de streaming confirmó que la tercera temporada de Euphoria, cuyo último episodio se emitió este domingo, marcará el cierre definitivo de una producción que durante siete años se consolidó como uno de los mayores fenómenos televisivos de la plataforma.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el creador, guionista y director de la serie, Sam Levinson, durante una entrevista en Popcast, el podcast musical de The New York Times.

Aunque la confirmación oficial llegó apenas esta semana, el desenlace de la historia no tomó por sorpresa a los seguidores de la serie.

En meses recientes, la protagonista Zendaya había expresado en varias entrevistas que consideraba probable que la tercera temporada representara el cierre de la producción.

Además, el largo periodo de cuatro años entre la segunda y la tercera entrega alimentó las especulaciones sobre el futuro del proyecto.

Durante ese tiempo, gran parte del elenco alcanzó reconocimiento internacional y se incorporó a importantes producciones cinematográficas, complicando la coordinación de agendas y provocando retrasos significativos en la grabación de la temporada final.

El propio Levinson evitó comprometerse con una cuarta temporada cuando fue cuestionado sobre esa posibilidad antes del estreno de los episodios finales.

En aquella ocasión, señaló que suele escribir cada temporada como si fuera la última.

Una serie que marcó a toda una generación

Estrenada en 2019, Euphoria se convirtió rápidamente en un referente de la televisión contemporánea gracias a su estilo visual, narrativa y la forma en que abordó problemáticas juveniles complejas.

La historia, inspirada parcialmente en experiencias personales de Levinson, siguió la vida de un grupo de estudiantes de secundaria mientras enfrentaban desafíos relacionados con las drogas, la sexualidad, la identidad, los traumas emocionales, las redes sociales, el amor y la amistad.

En su tercera y última temporada, la trama incorporó un salto temporal que llevó a los personajes a confrontar temas como la fe, la redención y los dilemas morales.

El impulso al estrellato de su elenco

Uno de los legados más importantes de Euphoria fue el impacto que tuvo en las carreras de sus protagonistas. Figuras como Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi consolidaron su presencia en la industria del entretenimiento gracias al éxito internacional de la serie.

El reparto principal también contó con las actuaciones de Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y Colman Domingo, entre otros.

Con un total de tres temporadas y 26 episodios, la producción se despide como una de las series más influyentes de HBO en los últimos años, dejando una huella significativa en la cultura popular y en una generación de espectadores que siguió de cerca la evolución de sus personajes.

El episodio final, titulado “In God We Trust”, pone punto final a una historia que redefinió la representación de la juventud contemporánea en la televisión y consolidó a Euphoria como un fenómeno global.