El comediante comentó la celebración estadounidense con humor, habló de cenas y reuniones decembrinas y concluyó con un saludo navideño.

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Eugenio Derbez aprovechó la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos para compartir un mensaje que llamó la atención por su peculiar sentido del humor. Lejos de ofrecer una reflexión completamente solemne sobre la fecha, el actor recurrió a la ironía al hablar de las razones por las que las personas suelen sentirse agradecidas.

En su intervención, explicó que esta celebración es una oportunidad para reconocer las cosas bonitas que han ocurrido durante el año y mencionó algunos motivos como la familia, los hijos y el cariño de la gente. Sin embargo, mientras enumeraba estos ejemplos, dejó varias palabras y frases inconclusas, haciendo que su mensaje tomara un tono sarcástico.

Giro cómico hacia las fiestas decembrinas

La manera en que presentó sus supuestos motivos para agradecer convirtió el video en un comentario humorístico, pues parecía quedarse sin ejemplos mientras intentaba continuar con su reflexión. Fue entonces cuando decidió cambiar de tema y recordar que la Navidad está cada vez más cerca.

El comediante incluso mencionó que falta aproximadamente un mes para las fiestas decembrinas y habló de los preparativos para la cena, Año Nuevo y las reuniones propias de esta temporada. Finalmente, cerró su intervención con un "Feliz Navidad", un cambio inesperado que terminó por darle el remate cómico a su publicación.