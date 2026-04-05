Eugenia Cauduro reaparece y habla del fallecimiento de su madre

La actriz compartió que ha sido un duelo complejo, pero también un proceso lleno de aprendizaje, destacando la fortaleza y actitud de su madre

La actriz Eugenia Cauduro reapareció recientemente en un evento público acompañada de su hija, en una imagen que llamó la atención por la cercanía y complicidad entre ambas.

Durante este encuentro con medios, la intérprete se mostró serena, pero visiblemente conmovida al abordar uno de los momentos más difíciles de su vida personal, dejando ver el apoyo familiar que ha sido clave en este proceso.

En sus declaraciones, Cauduro habló abiertamente sobre el fallecimiento de su madre, doña Silvia Rodríguez, quien murió a los 81 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La actriz compartió que ha sido un duelo complejo, pero también un proceso lleno de aprendizaje, destacando la fortaleza y actitud de su madre ante la enfermedad, la misma que calificó como una lección de vida que la marcó profundamente.

Finalmente, la actriz dejó claro que, aunque la pérdida sigue siendo reciente, se encuentra enfocada en salir adelante de la mano de su familia, especialmente de su hija, con quien ha fortalecido su vínculo.

Cauduro expresó que honra la memoria de su madre manteniendo vivo su ejemplo de resiliencia, enfrentando esta etapa con entereza y agradecimiento por el tiempo compartido.