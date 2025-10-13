Info 7 Logo
Estreno de ‘La Granja VIP’ hoy: horario y dónde verlo En Vivo

Por: Ángeles Núñez

12 Octubre 2025, 11:25

El reality se transmitirá en Azteca UNO y también estará disponible 24/7 en Disney+, para quienes quieran seguir cada detalle de la competencia en vivo

Este domingo 12 de octubre arranca La Granja VIP, el reality show que llevará a 16 famosos a convivir y trabajar en una granja bajo estrictas dinámicas de competencia.

Entre los participantes destacan Alfredo Adame, quien se rebeló primero, Alberto del Río ‘El Patrón’ y la actriz cubana Lis Vega.

El estreno comenzará a las 8:00 p.m. tiempo del centro de México, con un programa especial previo a las 7:30 p.m. donde se mostrarán los momentos más destacados del inicio del encierro.

El calendario de galas diarias está organizado así:

  • Lunes: El Capataz
  • Martes: El Duelo
  • Miércoles: La Asamblea
  • Jueves: La Salvación
  • Viernes: La Traición
  • Domingo: Gala de eliminación a las 22:00 horas.

Durante la convivencia, los participantes deberán realizar tareas típicas del campo, como ordeñar vacas, limpiar establos y sembrar, mientras luchan por mantenerse en la competencia y acercarse al premio de la temporada.

Estos son los 11 concursantes confirmados de 16 que enfrentarán este reto:

Alfredo Adame:

EH UNA FOTO - 2025-10-12T111557.861.jpg

Alfredo Adame es un actor, conductor de televisión, productor y personalidad pública mexicana, conocido por su extensa carrera en telenovelas y su temperamento controvertido.

Jawy Méndez:

EH UNA FOTO - 2025-10-12T111635.777.jpg

Jawy Méndez es un artista mexicano multifacético, conocido como estrella de telerrealidad, músico de reggaetón y luchador emergente de MMA.

Kim Shantal:

EH UNA FOTO - 2025-10-12T111711.703.jpg

Kim Shantal, es una destacada influencer de redes sociales, bailarina, YouTuber, actriz y aspirante a cantante mexicana. 

Sandra Itzel:

EH UNA FOTO - 2025-10-12T111836.895.jpg

Sandra Itzel es una destacada actriz y cantante mexicana con más de 26 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Conocida por sus primeros papeles revelación en telenovelas y su transición a la música, ha forjado una fiel base de fans en toda Latinoamérica.

Alberto del Río ‘El Patrón’:

el-patron-alberto-1.jpg

José Alberto Rodríguez Chucuan, más conocido por sus nombres en el ring Alberto del Río y Alberto El Patrón, es un luchador profesional, artista marcial mixto, promotor y comentarista mexicano. 

César Doroteo ‘Teo’:

esto-lo-comento-en-un.jpg

César Doroteo, mejor conocido como Teo, es un influencer, comediante, escritor y productor mexicano. Teo saltó a la fama en 2011 al cofundar el canal de YouTube Pepe y Teo junto a su amigo de toda la vida, Ricardo Peralta (conocido como "Pepe").

Manola Diez:

manola-diez-revela-entra-casa.jpg

Manola Díez es una destacada actriz y personalidad televisiva mexicana, conocida por sus papeles en telenovelas y sus participaciones en prestigiosos reality shows.

Kike Mayagoitia:

kike-mayagotia-despedida-venga-la-alegria.jpg

Enrique Ramírez Mayagoitia, conocido popularmente como Kike Mayagoitia, es un conductor de televisión, influencer y fisicoculturista mexicano de 39 años. 

Carolina Ross:

carolina-ross-participante-granja-vip.jpg

Carolina Ross es una destacada cantautora, música y YouTuber mexicana, conocida por sus emotivas baladas y versiones de estilo mariachi que fusionan la música tradicional mexicana con influencias del pop moderno

Lis Vega:

lis-vega-anuncia-separacion-esposo.jpg

Lis Vega es una multifacética artista cubana, reconocida por su trabajo como vedette (una glamurosa artista que a menudo combina danza, canto y burlesque), actriz, cantante, modelo y bailarina.

Omahi:

EH UNA FOTO - 2025-10-12T112324.586.jpg

Omahi es uno de los creadores de contenido más virales en México, enfocado en humor relatable, sketches cotidianos, bromas, bailes colaborativos y retos divertidos.

Con emociones, polémicas y desafíos, La Granja VIP promete ser uno de los estrenos más comentados del año en la televisión mexicana.

