Estreno de ‘La Granja VIP’ hoy: horario y dónde verlo En Vivo

El reality se transmitirá en Azteca UNO y también estará disponible 24/7 en Disney+, para quienes quieran seguir cada detalle de la competencia en vivo

Este domingo 12 de octubre arranca La Granja VIP, el reality show que llevará a 16 famosos a convivir y trabajar en una granja bajo estrictas dinámicas de competencia.

Entre los participantes destacan Alfredo Adame, quien se rebeló primero, Alberto del Río ‘El Patrón’ y la actriz cubana Lis Vega.

El estreno comenzará a las 8:00 p.m. tiempo del centro de México, con un programa especial previo a las 7:30 p.m. donde se mostrarán los momentos más destacados del inicio del encierro.

El reality se transmitirá en Azteca UNO y también estará disponible 24/7 en Disney+, para quienes quieran seguir cada detalle de la competencia en vivo.

El calendario de galas diarias está organizado así:

Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: La Asamblea

Jueves: La Salvación

Viernes: La Traición

Domingo: Gala de eliminación a las 22:00 horas.

Durante la convivencia, los participantes deberán realizar tareas típicas del campo, como ordeñar vacas, limpiar establos y sembrar, mientras luchan por mantenerse en la competencia y acercarse al premio de la temporada.

Estos son los 11 concursantes confirmados de 16 que enfrentarán este reto:

Alfredo Adame:

Alfredo Adame es un actor, conductor de televisión, productor y personalidad pública mexicana, conocido por su extensa carrera en telenovelas y su temperamento controvertido.

Jawy Méndez:

Jawy Méndez es un artista mexicano multifacético, conocido como estrella de telerrealidad, músico de reggaetón y luchador emergente de MMA.

Kim Shantal:

Kim Shantal, es una destacada influencer de redes sociales, bailarina, YouTuber, actriz y aspirante a cantante mexicana.

Sandra Itzel:

Sandra Itzel es una destacada actriz y cantante mexicana con más de 26 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Conocida por sus primeros papeles revelación en telenovelas y su transición a la música, ha forjado una fiel base de fans en toda Latinoamérica.

Alberto del Río ‘El Patrón’:

José Alberto Rodríguez Chucuan, más conocido por sus nombres en el ring Alberto del Río y Alberto El Patrón, es un luchador profesional, artista marcial mixto, promotor y comentarista mexicano.

César Doroteo ‘Teo’:

César Doroteo, mejor conocido como Teo, es un influencer, comediante, escritor y productor mexicano. Teo saltó a la fama en 2011 al cofundar el canal de YouTube Pepe y Teo junto a su amigo de toda la vida, Ricardo Peralta (conocido como "Pepe").

Manola Diez:

Manola Díez es una destacada actriz y personalidad televisiva mexicana, conocida por sus papeles en telenovelas y sus participaciones en prestigiosos reality shows.

Kike Mayagoitia:

Enrique Ramírez Mayagoitia, conocido popularmente como Kike Mayagoitia, es un conductor de televisión, influencer y fisicoculturista mexicano de 39 años.

Carolina Ross:

Carolina Ross es una destacada cantautora, música y YouTuber mexicana, conocida por sus emotivas baladas y versiones de estilo mariachi que fusionan la música tradicional mexicana con influencias del pop moderno

Lis Vega:

Lis Vega es una multifacética artista cubana, reconocida por su trabajo como vedette (una glamurosa artista que a menudo combina danza, canto y burlesque), actriz, cantante, modelo y bailarina.

Omahi:

Omahi es uno de los creadores de contenido más virales en México, enfocado en humor relatable, sketches cotidianos, bromas, bailes colaborativos y retos divertidos.

Con emociones, polémicas y desafíos, La Granja VIP promete ser uno de los estrenos más comentados del año en la televisión mexicana.