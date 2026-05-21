Estrenarán en junio docuserie sobre juicio de Michael Jackson

Lanzarán el 3 de junio Michael Jackson: El veredicto, una docuserie que revisa el juicio de 2005 contra el cantante con testimonios

La plataforma Netflix estrenará el próximo 3 de junio la docuserie Michael Jackson: El veredicto, producción que revisará el polémico juicio que enfrentó el cantante Michael Jackson en 2005 por acusaciones de abuso sexual infantil.

La serie documental estará dividida en tres episodios y abordará tanto el proceso judicial como el impacto mediático que rodeó el caso.

Serie analizará testimonios y juicio

La producción incluirá entrevistas con jurados, testigos, abogados, acusadores y personas cercanas al caso que estuvieron presentes durante el juicio.

Además, explorará las versiones presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa del llamado “Rey del Pop”, quien finalmente fue absuelto de todos los cargos.

Los realizadores señalaron que el objetivo fue reconstruir el proceso judicial desde una perspectiva histórica y con base en los hechos ocurridos dentro del tribunal.

El documental fue dirigido por Nick Green y cuenta con producción ejecutiva de Fiona Stourton y David Herman.

Los cineastas explicaron que decidieron retomar el caso dos décadas después debido a que las controversias alrededor de Michael Jackson continúan vigentes incluso tras su fallecimiento en 2009.

También destacaron que, debido a la prohibición de cámaras dentro de la sala judicial, gran parte de la percepción pública del juicio estuvo condicionada por la cobertura mediática de la época.

Medios y testigos participan en producción

La docuserie incluirá además entrevistas con periodistas y comentaristas que cubrieron el juicio durante 2005.

Según los productores, la intención fue acercar al público a una visión más completa y directa de uno de los procesos judiciales más mediáticos en la historia del entretenimiento.

Michael Jackson: El veredicto fue desarrollada por Candle True Stories y llegará en junio.