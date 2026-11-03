Estrenará Justin Timberlake docuserie sobre su trayectoria

El proyecto dirigido por Fisher Stevens abordará temas como el evento del Super Bowl de 2004 y las declaraciones de su expareja Britney.

El cantante estadounidense Justin Timberlake estrenará el próximo mes de diciembre una serie documental de cuatro partes producida por la plataforma Apple, en la cual promete revelar los detalles más significativos de su trayectoria personal y profesional.

El proyecto es dirigido por Fisher Stevens y representa el regreso a los reflectores para el intérprete de "SexyBack", quien ha mantenido una escasa aparición pública en fechas recientes, con excepción de su participación como invitado sorpresa durante el concierto del rapero Jay-Z el mes pasado.

Entrevista con Janet Jackson y reflexiones sobre su pasado

De acuerdo con fuentes consultadas por la publicación estadounidense, la producción incluirá una entrevista con la cantante Janet Jackson. En este encuentro se abordará, entre otros temas, el polémico incidente ocurrido durante el show de medio tiempo del Super Bowl en 2004, cuando un fallo en el vestuario dejó al descubierto un pecho de la artista.

Asimismo, otra fuente cercana a la producción reveló que Timberlake fijará su postura respecto a las declaraciones recientes emitidas por su expareja, la estrella pop Britney Spears, quien criticó públicamente la conducta del cantante tras la ruptura sentimental que sostuvieron a principios de la década de los 2000.

Antecedentes y estado de salud del artista

El lanzamiento del documental llega tras un periodo de pausada actividad para el músico, quien concluyó en marzo de 2024 la gira internacional correspondiente a su producción discográfica Everything I Thought It Was.

Posteriormente, en julio de 2025, el artista dio a conocer públicamente su diagnóstico de la enfermedad de Lyme, padecimiento que impactó y condicionó algunas de las presentaciones programadas durante la etapa final de su recorrido de conciertos.