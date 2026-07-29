Estrenan nueva serie sobre Luigi Mangione y los McStay

Uno de los principales estrenos será Burden of Proof: Luigi Mangione, una miniserie de cinco episodios presentada por el analista legal Brian Buckmire

En un intento por reforzar la apuesta por el género de crimen real con el lanzamiento de 20/20 True Crime+, un nuevo nivel de suscripción en Apple Podcasts que ofrecerá acceso anticipado a producciones exclusivas, entre ellas dos series dedicadas al caso de Luigi Mangione y a la desaparición de la familia McStay.

La historia detrás de Luigi Mangione

Uno de los principales estrenos será Burden of Proof: Luigi Mangione, una miniserie de cinco episodios presentada por el analista legal Brian Buckmire.

La producción reconstruye el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, así como la investigación que derivó en la captura de Luigi Mangione, señalado como presunto responsable.

El podcast explora la vida del acusado, desde su infancia en Baltimore hasta el proceso judicial que enfrenta actualmente, además del impacto que el caso tuvo en el debate sobre el sistema de salud en Estados Unidos. Mangione se ha declarado inocente de los cargos.

Los suscriptores podrán escuchar el primer episodio a partir del 7 de agosto, mientras que el lanzamiento para el público general está previsto para el 10 de agosto, con entregas semanales.

El misterio de la familia McStay

La segunda producción, ¿Qué pasó con los McStay?, está conducida por el corresponsal Ashan Singh y revive uno de los casos criminales más desconcertantes de la última década en Estados Unidos.

La serie analiza la desaparición de la familia McStay, ocurrida en febrero de 2010 en el sur de California.

En un inicio, las autoridades consideraron que la familia había cruzado voluntariamente hacia México, hipótesis que fue descartada años después tras el hallazgo de sus restos en el desierto de Mojave, lo que llevó a identificar a un sospechoso inesperado.

Los tres primeros episodios estarán disponibles desde el 28 de julio para los suscriptores de 20/20 True Crime+, mientras que el estreno abierto al público será el 11 de agosto.