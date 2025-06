Estrenan el primer tráiler de "Wicked: For Good"

El primer tráiler de Wicked: For Good se estrenó este miércoles 4 de junio de 2025, tras una proyección especial de una sola noche de la primera película de Wicked en cines norteamericanos.

El tráiler se estrenó en un evento para fans organizado por Regal Cinemas y estuvo disponible en línea poco después, alrededor de las 9 horas.

Presenta a Cynthia Erivo como Elphaba y a Ariana Grande como Glinda, mostrando momentos clave como la boda de Glinda y Fiyero, a Elphaba escribiendo "OUR WIZARD LIES" en el cielo y fragmentos de canciones como "No Good Deed" y "For Good".

The epic conclusion comes to theaters this November. Watch the #WickedForGood trailer now 🧹🫧 pic.twitter.com/IqTI7eYU59 — Wicked Movie (@wickedmovie) June 5, 2025

El tráiler también incluye adelantos de Dorothy y otros personajes del Mago de Oz , insinuando la intersección con la historia original. Wicked: For Good se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025.

El tráiler se lanzó al público coincidiendo con una proyección especial de la primera película en cines.

La película se estrena el 21 de noviembre de 2025.

