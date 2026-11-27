El intérprete señaló que empleó voces con reverberación y detalló su labor en el centro cultural Armónico rumbo a su fecha en Monterrey.

Lejos del ruido mediático y de vuelta en el desierto de Chihuahua, Eduardo Hernández Saucedo —conocido artísticamente como Ed Maverick— estrena este jueves su álbum doble “Sin agua es ruta yerma”, una obra dividida en dos etapas opuestas pero complementarias que reúne su trabajo de estudio entre 2022 y 2025.

A sus 25 años, el músico aborda el disco como un ejercicio de identidad y refugio: el primer volumen traza un recorrido introspectivo y sombrío cercano al inframundo y a la muerte, mientras que el segundo abre paso a una energía más luminosa centrada en el amor. En entrevista por videollamada desde Delicias, donde vive y mantiene su estudio, explicó lo complejo que resultó dar forma al proyecto.

“Fue muy difícil conceptualizarlo por eso, porque en realidad era como mi búsqueda. Creo que justo es una búsqueda de identidad”.

Del desierto a la batería: cómo nacieron las canciones

Gran parte de las composiciones nació a partir de la batería, el primer instrumento que aprendió y que sigue funcionando como su punto de partida creativo antes de sumar arreglos y letras. Así lo describió el propio intérprete:

“Esa es mi especialidad y como que muchas de las canciones empezaban yo tocando la batería y luego a partir de eso empezaba a instrumentalizar y, después de instrumentalizar, era cuando ya salían las letras”.

En el primer volumen sobresale “Desierto”, un corte atravesado por la soledad y el deseo de conexión.

“Estoy como muy aislado y estoy buscando como un romance. Pero también habla del gusto de estar solo, como en un espacio amplio como el desierto”.

En el segundo, “Otra vez” se extiende hasta los 7:12 minutos como una carta de amor extensa, impulsada por la necesidad de decir lo que llevaba guardado.

A ello se suma un recurso sonoro recurrente en ambos discos: voces alteradas con reverberaciones que evocan catedrales o cuevas, una elección ligada a su mirada psicodélica para sacar las piezas de su contexto habitual y darles sensación de amplitud.

De la iglesia y el acoso digital a la gestión cultural en Chihuahua

Sin antecedentes musicales en su entorno familiar, Maverick comenzó tocando la batería en una iglesia a los 12 años y aprendió guitarra en la secundaria junto a Edgar Santiago, actual baterista de su banda. Antes de publicar su álbum debut “mix pa llorar en tu cuarto” en 2018, con 17 años, transitó por agrupaciones norteñas, sierreñas y un proyecto alternativo de covers de Zoé y Mon Laferte.

El éxito temprano vino acompañado de un hostigamiento masivo en redes sociales que escaló en 2019 con amenazas y ataques contra su salud mental, además de una etapa de año y medio en la Ciudad de México que definió como “el desequilibrio más horrendo que he tenido en mi vida”, aunque rescata los vínculos y experiencias valiosas que dejó ese paso.

“¿Qué va a pasar con una persona a la cual todo el país parece que lo odia? Pues gracias a Dios no me mate… es más serio de lo que puede parecer. Yo creo que también hasta cierto punto la gente no tiene la culpa de no notar las consecuencias, porque al final también la enajenación de las personas es algo que le conviene a la élite”.

Hoy, con su sello discográfico independiente y tras una gira europea con paradas en Berlín, París, Milán y Londres, el compositor impulsa Armónico–Centro Cultural en la ciudad de Chihuahua, nacido de la necesidad de contar con un espacio estable para exposiciones, talleres y conciertos tras organizar fechas en Delicias junto a una socia.