Estrellas critican a Ed Sheeran por sacar a Macklemore de su gira

La salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran por Norteamérica provocó una ola de críticas entre celebridades y músicos, luego de que el rapero estadounidense expresara su apoyo a Palestina durante sus presentaciones en Nueva Jersey.
La controversia aumentó después de que varios artistas que participaban en la gira anunciaran su retiro en solidaridad con Macklemore, entre ellos Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga. Los músicos cuestionaron la decisión de retirar al rapero de los conciertos y manifestaron públicamente su apoyo al pueblo palestino.
Hannah Einbinder y Marissa Bode arremeten contra Sheeran
Entre las figuras que reaccionaron se encuentra la actriz Hannah Einbinder, protagonista de la serie "Hacks", quien lanzó una crítica contra Sheeran a través de sus redes sociales.
La actriz utilizó el color de cabello que comparte con el cantante para hacer un comentario sarcástico sobre la polémica.
También Marissa Bode, conocida por interpretar a Nessarose Thropp en las películas de Wicked, se pronunció en TikTok. La actriz, quien utiliza silla de ruedas, cuestionó al cantante y cerró su mensaje con un llamado a favor de Palestina.
‘Wicked’ star Marissa Bode, who identifies as ‘queer,’ demands Ed Sheeran says ‘Free Palestine.’— Oli London (@OliLondonTV) September 16, 2026
“Ed Sheeran, my legs may not work like they used to before but at least I have a f***ing spine. Free Palestine b**ch.” pic.twitter.com/HC2oOG9VYy
Las críticas se producen después de que Macklemore confirmara que fue retirado de las fechas restantes de la gira estadounidense de Sheeran. El rapero había realizado un discurso a favor de Palestina durante un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 4 de septiembre, donde pidió al público pronunciarse por la libertad de Palestina.
Robert Kraft queda en el centro de la polémica
Macklemore señaló al empresario Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, como una de las personas que habría presionado para impedir su participación en las siguientes fechas de la gira.
El promotor Messina Touring Group explicó que varios propietarios de estadios notificaron que no permitirían que Macklemore actuara en sus recintos. Por ello, el rapero fue retirado de las presentaciones restantes de la gira en Estados Unidos.
Kraft confirmó que Macklemore fue vetado de Gillette Stadium y atribuyó la decisión a sus recientes actuaciones y a lo que describió como un historial más amplio de declaraciones e imágenes que consideró ofensivas para la comunidad judía. El empresario también dijo que su objetivo era combatir el antisemitismo y promover la paz.
El senador Bernie Sanders también intervino en la discusión y cuestionó que propietarios de estadios puedan influir en la participación de artistas por sus posiciones políticas. Su pronunciamiento se sumó a las críticas que surgieron después de la salida de Macklemore.
In the United States of America, billionaire stadium owners should not be able to silence artists because they speak out on political issues.— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 16, 2026
Today it is the genocide in Gaza. What's next?
If they can silence one artist, they can silence anyone.
Ed Sheeran asegura que no decidió retirar a Macklemore
Ante la presión pública, Ed Sheeran aseguró que la decisión de retirar a Macklemore no fue suya, sino del promotor de la gira. El cantante explicó que los propietarios de algunos estadios habían advertido que cancelarían sus conciertos si el rapero permanecía como uno de los artistas invitados.
Sheeran dijo que durante la última semana intentó encontrar una solución al conflicto y señaló que mantiene sus propias opiniones políticas, aunque prefiere que sus conciertos funcionen como espacios neutrales y no como escenarios para debates políticos.
La postura del británico, sin embargo, no frenó las reacciones. Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga terminaron anunciando su salida de la gira, en mensajes que expresaron solidaridad con Macklemore y con los palestinos.
La polémica cambia el rumbo de la gira de Ed Sheeran
La controversia dejó a la gira norteamericana de Ed Sheeran sin sus cuatro actos de apoyo previstos para las próximas presentaciones, después de que Macklemore fuera retirado del cartel y los demás artistas decidieran abandonar el proyecto.
Macklemore, por su parte, mantuvo su postura y posteriormente anunció que destinará a organizaciones de ayuda a Palestina un millón de dólares correspondiente a sus ganancias de la gira. Además, desafió a Kraft a igualar la cantidad; el empresario aceptó realizar una donación, aunque no especificó inicialmente a qué organizaciones sería destinada.
El caso mantiene abierta la discusión sobre la libertad de expresión de los artistas, las decisiones de los promotores y el papel de los propietarios de estadios cuando los músicos utilizan sus presentaciones para expresar posiciones sobre conflictos políticos.