Estrellas critican a Ed Sheeran por sacar a Macklemore de su gira

Hannah Einbinder, Marissa Bode, Finneas y otros artistas cuestionaron la decisión de retirar al rapero de los conciertos restantes por su apoyo a Palestina

La salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran por Norteamérica provocó una ola de críticas entre celebridades y músicos, luego de que el rapero estadounidense expresara su apoyo a Palestina durante sus presentaciones en Nueva Jersey.

La controversia aumentó después de que varios artistas que participaban en la gira anunciaran su retiro en solidaridad con Macklemore, entre ellos Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga. Los músicos cuestionaron la decisión de retirar al rapero de los conciertos y manifestaron públicamente su apoyo al pueblo palestino.

Hannah Einbinder y Marissa Bode arremeten contra Sheeran

Entre las figuras que reaccionaron se encuentra la actriz Hannah Einbinder, protagonista de la serie "Hacks", quien lanzó una crítica contra Sheeran a través de sus redes sociales.

La actriz utilizó el color de cabello que comparte con el cantante para hacer un comentario sarcástico sobre la polémica.

También Marissa Bode, conocida por interpretar a Nessarose Thropp en las películas de Wicked, se pronunció en TikTok. La actriz, quien utiliza silla de ruedas, cuestionó al cantante y cerró su mensaje con un llamado a favor de Palestina.