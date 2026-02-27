Estos son los nominados al 'Rock and Roll Hall Of Fame 2026'

La lista de candidatos incluye una mezcla de leyendas consagradas, pioneros de géneros y artistas que han marcado generaciones

La Rock & Roll Hall of Fame Foundation dio a conocer la lista oficial de 17 artistas y agrupaciones nominados para la clase 2026, en un proceso que destaca por su variedad de géneros y trayectorias influyentes en la música contemporánea.

Lista completa de nominados

La lista de candidatos al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 incluye una mezcla de leyendas consagradas, pioneros de géneros y artistas que han marcado generaciones.

The Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Joy Division/New Order

New Edition

Oasis

P!NK

Sade

Shakira

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Primeras nominaciones y retornos

De los 17 nominados, diez artistas aparecen por primera vez en el ballot, entre ellos Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, P!NK, Shakira, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Otros artistas, como Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis, Sade, Billy Idol, The Black Crowes y Joy Division/New Order, regresan tras nominaciones previas, algunos con varias apariciones en años anteriores.

Proceso de selección y votación

Para ser elegibles, los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial hace al menos 25 años, lo que asegura que su carrera tenga suficiente perspectiva histórica y musical para ser evaluada.

El proceso de elección combina la opinión de un panel de más de 1,200 votantes conformado por artistas, historiadores y profesionales de la música junto con una boleta de votación pública en línea. La votación del público se cuenta como una boleta más entre todas las emitidas.

Expectativas y ceremonia

Los inductees oficiales, los artistas que serán incluidos en el Salón de la Fama, se anunciarán en abril de 2026, tras contabilizarse todos los votos.

La ceremonia de inducción se llevará a cabo en el otoño de 2026, en Cleveland, sede tradicional del Rock & Roll Hall of Fame, donde se celebrará el legado y la influencia de los artistas seleccionados.

Cobertura mediática y reacción de la industria

La lista de nominados ha generado atención internacional no solo por reunir nombres icónicos del rock, sino también por incluir figuras de géneros como pop, hip-hop, metal, R&B y britpop, lo que refleja la evolución y expansión de la música popular en el contexto del rock.

Artistas como Shakira, cuya nominación marca un hito importante para artistas latinos en este tipo de reconocimientos, aparecen junto a leyendas como Mariah Carey o Iron Maiden, mostrando la diversidad de estilos abarcados por el Hall of Fame.