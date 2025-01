Estos son los mejores estrenos de cine para 2025

Con el año nuevo, también llegan nuevas producciones para la industria cinematográfica, que este 2025 verá varias películas muy esperadas por los cinéfilos. Acá te contamos sobre algunas de las más destacadas.

ENERO

El 2025 iniciará con todo, pues desde el 1 de enero se estrenaron dos de los filmes más llamativos del año: Nosferatu y Flow.

La primera es la reinvención de un clásico del horror, ahora dirigida por Robert Eggers​ y protagonizada por Bill Skarsgård, acompañado de otras estrellas destacadas como Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson y el legendario Willem Dafoe. Esta es la historia de la obsesión de un vampiro con una joven, a quien atormena por las noches.

Por otro lado, Flow es la historia animada de un gato negro que aparece en un nuevo mundo lleno de agua, donde se cruza con una jauría de perros que le ayudará a intentar superar su miedo a nadar. Esta cinta recibió elogios internacionales en el Festival de Cannes y está nomiada en los Óscar 2025.

FEBRERO

El segundo mes del año tendrá una de las películas que promete arrasar con la temporada de premios de este año: El Brutalista. Además, también verá la luz Capitán América: Un Nuevo Mundo, con la que se sigue escribiendo la historia del UCM.

Brady Corbet dirige El Brutalista, protagonizada por Adrien Brody y Felicity Jones, quienes interpretan a una pareja judía que huye de la Segunda Guerra Mundial rumbo a Estados Unidos, donde buscan el sueño americano. Aunque al principio padecieron pobreza, un misterioso contrato les cambia la vida para siempre. El filme está nomidado a 7 Globos de Oro, incluyendo el de mejor película. Su estreno será el 6 de febrero.

De su parte, Marvel vuelve a la carga con su mayor apuesta para el año, la cuarta película del Capitán América, ahora interpretado por Anthony Mackie, quien da vida a Sam Wilson. El largometraje cuenta la nueva aventura del Cap enfrentando al ahora presidente de Estados Unidos, el General Ross, quien es interpretado por Harrison Ford y se convierte en el Red Hulk. Llegará a los cines el 14 de febrero.

MARZO

Marzo, mes de la primavera verá la reinvención de un clásico del cine infantil: Blancanieves, que ahora es protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot. La historia usted ya la conoce, la Reina Malvada envidia la belleza de Blancanieves, por lo que manda a un cazador a desaparecerla, la joven escapa y en el camino se encuentra con los siete enanitos, con quienes se esconde. Se esrenará el 21 de marzo.

ABRIL

Abril traerá una de las películas más esperadas del año: Minecraft, protagonizada por Jack Black, quien dará vida al icónico Steve, quien vive tranquilo en el mundo cúbico, hasta que secuestran a su lobo mascota, por lo que emprende una aventura para rescatarlo junto a un grupo con el que se reúne en el proceso. Esta historia llena de referencias para los gamers verá la luz el 4 de abril.

MAYO

En mayo llegará la que podría ser la película más esperada del año, el remake live action de Lilo y Stich, una de las historias más importantes de Disney en este siglo. La historia también es bien conocida: Lilo, una niña solitaira, se reúne con el Experimento 626, al que bautiza como Stich, juntos viven una gran aventura y descubrne el valor de "ohana" mientras el Dr. Jumba y Pleakley buscan capturarlo. La película se estrenará el 23 de mayo.

JULIO

Pasamos hasta julio, donde Superman volverá a la gran pantalla después de varios años fuera. Esta nueva versión reinventada por James Gunn e interpretada por David Corenswet. Esta historia está inspirada en el legendario cómic "All Star Superman", en el que el Hombre de Acero adquiere un nuevo poder que le estaría provocando la muerte.

Esta cinta marcará el reinicio del universo cinematográfico de DC Cómics, además, marcará el regreso del último hijo de Kriptón a la pantalla grande con una producción en solitario desde 2013. Llegará a los cines el 11 de julio.

AGOSTO

En agostola nostalgia no para, pues otra historia clásica del Disney contemporáneo volverá, se trata de la secuela de Un Viernes de Locos, donde Lindsay Lohan y la legendaria Jamie Lee Curtis regresan para interpretar a Anna y Tess Coleman. El reparto contará con muchos de los actores de la cinta original y contará la historia de Anna, quien debe aprender a llevar la fusión de dos familias distintas, pues pronto tendrá una hijastra. El estreno será el 8 de agosto.

SEPTIEMBRE

En el mes patrio regresa una de las franquicias de terror más llamativas de los últimos años, pues El Conjro 4 verá la luz este 5 de septiembre. Esta producción nuevamente tiene como protagonistas al matrimonio Warren, que investiga un incidente, en el que las hijas de un matrimonio Jack y Janet Smurl vieron siluetas negras sobre sus camas. Contrario a lo que ocurrió en muchas ocasiones, la dupla esta vez no logró resolver el caso.

OCTUBRE

Durante la época del miedo la película más llamativa no es una de terror, sino la historia de uno de los personajes más importantes de la industria musical, el inmortal Michael Jackson, en una biopic que verá la luz el 3 de octubre. Esta película recapitula la historia del Rey del Pop desde sus inicios en "The Jackson Five", hasta su muerte semanas antes de "This Is It" la que sería su última gira antes del retiro de los escenarios.

NOVIEMBRE

En noviembre cerrará la historia de Wicked, musical que captó la atención del mundo con el estreno de su primera cinta en 2024. Ahora, el 21 de este mes cerrará la historia de Elphaba, interpretada nuevamente por Cynthia Erivo y acompañada de otras estrellas como Ariana Grande, Jeff Goldblum y Michelle Yeoh.

DICIEMBRE

El año cerrará con Avatar: Fuego y Ceniza, donde seguirá la historia de los Na'vi, ahora con el Pueblo de la Ceniza, un clan guerrero que está dispuesto a todo con tal de lograr sus objetivos. Así se cerrará la trilogía iniciada por James Cameron en 2009. Su estreno será el 19 de diciembre.

Comentarios