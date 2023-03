Estos son los ganadores de los Premios Oscar

La 95 edición de los Premios Oscar se vivieron con mucha emoción y quienes más lo disfrutaron fueron los ganadores a la máxima presea del cine.

Por: Edson López

Marzo 12, 2023, 18:15

Mejor Película Animada

Como primer ganador en la gala fue el mexicano Guillermo del Toro con la película, Pinocchio a Mejor Filme Animado.

Del Toro venció a las cintas 'Turning Red' de Domee Shi; 'Puss In Boots: The Last Wish', de Joel Crawford y Januel Mercado; 'The Sea Beast' de Chris Williams, y 'Marcel The Shell With The Shoes on', de Dean Fleischer Camp.





Mejor Actor de Reparto

El Oscar a Mejor Actor de Reparto fue para Ke Huy Quan por su participación en Everything Everywhere All At Once.

'Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí', expresó entre lágrimas el intérprete vietnamita tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur.





Mejor Actriz de Reparto

Siguiendo con la premiación, se entregó el premio a Mejor Actriz de Reparto a la talentosa Jamie Lee Curtis por su papel en Everything Everywhere All At Once

'Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un óscar!', exclamó la intérprete, que se embolsó la primera estatutilla dorada de su carrera.





Mejor Documental Largo

Navalny fue el ganador de Mejor Documental Largo, dejando de tras Todo lo que Respira, Volcanes y Una casa hecha en astillas.





Mejor Fotografía

La estatuilla dorada a mejor fotografía fue para James Friend con la película bélica Sin Novedades al Frente.





