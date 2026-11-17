Este personaje también se distingue por su inteligencia, sangre fría y capacidad para improvisar ante situaciones de peligro.

En más de seis décadas, el agente secreto más famoso del cine ha sido interpretado por grandes estrellas de la actuación, quienes han marcado distintas generaciones con sus representaciones de James Bond, el emblemático agente 007.

El personaje, creado por el escritor británico Ian Fleming, debutó en la literatura en 1953 con la novela Casino Royale, pero llegó a la pantalla en 1954 mediante una adaptación televisiva.

El personaje también se distingue por su inteligencia, sangre fría y capacidad para improvisar ante situaciones de peligro. Su gusto por los automóviles deportivos, los trajes elegantes, los martinis y los dispositivos tecnológicos proporcionados por la división Q se han convertido en elementos representativos de la franquicia.

A lo largo de su historia, la franquicia ha experimentado cambios en su narrativa, estilo cinematográfico y forma de presentar al protagonista, adaptándose a las distintas épocas y a las expectativas del público.

¿Qué actores han interpretado a James Bond en orden cronológico?

Sean Connery (1962-1983)

Fue el primer actor en interpretar al agente 007 en la saga cinematográfica oficial. El escocés estableció las características que definirían al personaje en la pantalla grande, con una combinación de elegancia, seguridad, ironía y carisma. Su interpretación se convirtió en una referencia para los actores que posteriormente asumieron el papel. Participó en seis películas oficiales y regresó en 1983 para una producción independiente.

El satánico Dr. No (Dr. No) – 1962

De Rusia con amor (From Russia with Love) – 1963

Goldfinger – 1964

Operación Trueno (Thunderball) – 1965

Sólo se vive dos veces (You Only Live Twice) – 1967

Los diamantes son eternos (Diamonds Are Forever) – 1971

Nunca digas nunca jamás (Never Say Never Again) – 1983 (producción independiente)

George Lazenby (1969)

Actor australiano que asumió el papel de James Bond después de Sean Connery. Su participación se limitó a una película, en la que presentó una faceta más emocional y sentimental del agente secreto. Su interpretación destacó por mostrar una relación romántica que tuvo consecuencias importantes en la historia del personaje.

Al servicio secreto de Su Majestad (On Her Majesty's Secret Service) – 1969

Roger Moore (1973-1985)

Actor británico que interpretó a Bond durante más de una década y protagonizó siete películas. Su versión del personaje destacó por un estilo elegante, humor irónico y un tono más desenfadado, con mayor presencia de situaciones cómicas y aventuras espectaculares. Su etapa se convirtió en una de las más extensas de la franquicia.

Vive y deja morir (Live and Let Die) – 1973

El hombre del revólver de oro (The Man with the Golden Gun) – 1974

La espía que me amó (The Spy Who Loved Me) – 1977

Moonraker – 1979

Sólo para tus ojos (For Your Eyes Only) – 1981

Octopussy – 1983

En la mira de los asesinos (A View to a Kill) – 1985

Timothy Dalton (1987-1989)

Actor galés que ofreció una interpretación más seria, intensa y cercana al tono de las novelas de Ian Fleming. Su llegada representó un cambio en la franquicia, al presentar a un Bond menos bromista y más comprometido con sus misiones. Aunque solamente participó en dos películas, su versión recuperó elementos de la personalidad original del personaje.

Su nombre es peligro (The Living Daylights) – 1987

Licencia para matar (Licence to Kill) – 1989

Pierce Brosnan (1995-2002)

Actor irlandés que retomó la franquicia en la década de 1990, después de una pausa de seis años. Su interpretación combinó elegancia, acción y humor, además de incorporar una imagen renovada del agente secreto para una nueva generación de espectadores.

Su debut con GoldenEye marcó el regreso de James Bond a las salas de cine y el inicio de una nueva etapa para la saga.

GoldenEye – 1995

El mañana nunca muere (Tomorrow Never Dies) – 1997

El mundo nunca es suficiente (The World Is Not Enough) – 1999

Otro día para morir (Die Another Day) – 2002

Daniel Craig (2006-2021)

Actor británico que protagonizó una de las etapas más importantes de renovación de la franquicia, con un enfoque más físico, realista y dramático del agente secreto. Su debut en Casino Royale presentó una nueva versión del origen de Bond, mostrando sus primeras misiones como agente con licencia para matar.

Durante sus cinco películas, el personaje también desarrolló una mayor profundidad emocional y enfrentó las consecuencias personales de su trabajo. Su despedida llegó en 2021.

Casino Royale – 2006

Quantum of Solace – 2008

Operación Skyfall (Skyfall) – 2012

Spectre – 2015

Sin tiempo para morir (No Time to Die) – 2021

Cada actor aportó una personalidad distinta a James Bond, desde la elegancia y el humor de Sean Connery y Roger Moore hasta el enfoque más serio y emocional de Daniel Craig. Estas interpretaciones permitieron que el personaje se mantuviera vigente y se adaptara a las transformaciones del cine y del público durante más de 60 años.