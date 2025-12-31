Estos son los actores de Hollywood que fallecieron en este 2025

La partida de estos actores representa una pérdida significativa para Hollywood, pero su legado permanece vivo a través de sus interpretaciones

El año 2025 dejó una profunda huella en la industria cinematográfica con la muerte de reconocidos actores de Hollywood que marcaron distintas épocas del cine y la televisión. Desde grandes protagonistas en distintos proyectos hasta actuaciones en mediano plano, todos ellos aportaron talento, personalidad y creatividad que siguen vigentes en la memoria del público que tuvieron el privilegio de observar a estos actores a través de la televisión o del cine.

A continuación te presentamos a quienes desafortunadamente fallecieron en el presente año y que definitivamente serán recordados como leyendas en el mundo de la actuación.

Val Kilmer (1959–2025)

Actor estadounidense que alcanzó fama mundial en las décadas de 1980 y 1990. Kilmer se consolidó como una gran estrella de Hollywood gracias a papeles icónicos como el piloto “Iceman” en Top Gun, Jim Morrison en The Doors y Bruce Wayne en Batman Forever. Su versatilidad le permitió destacar tanto en el cine de acción como en el drama biográfico.

Pat Finn (1964–2025)

Actor y comediante estadounidense conocido por sus apariciones en series como The Middle, Friends y Seinfeld. Su trabajo en televisión destacó por su tono humorístico y personajes secundarios entrañables que conectaron con la audiencia.

Loretta Swit (1937–2025)

Actriz estadounidense que se convirtió en un ícono de la televisión gracias a su papel de Margaret “Hot Lips” Houlihan en la serie MASH*. Su interpretación le valió reconocimiento internacional y múltiples premios, consolidándola como una de las figuras femeninas más importantes de la TV estadounidense.

Bruce Glover (1932–2025)

Actor estadounidense recordado especialmente por interpretar al villano Mr. Wint en la película de James Bond Diamonds Are Forever. Su carrera abarcó más de 60 años, con participaciones en cine clásico y televisión. Fue además padre del actor Crispin Glover.

Rob Reiner (1947– 2025)

Como actor, alcanzó gran popularidad en la televisión al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the Family (1971–1979), papel que lo convirtió en un rostro reconocido en la cultura pop estadounidense, también lo complementae su llamativa participación en la película “Lobo de Wall street” donde interpreta a Max Belfort padre del multimillonario Jordan Belfort.

Su mayor legado está en la dirección cinematográfica, donde firmó algunas de las películas más emblemáticas del cine moderno. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990) y A Few Good Men (1992). Sus filmes se caracterizan por una narrativa sólida, personajes memorables y un equilibrio entre entretenimiento y profundidad emocional.

La partida de estos actores representa una pérdida significativa para Hollywood, pero su legado permanece vivo a través de sus interpretaciones, que continúan siendo vistas y recordadas por nuevas generaciones. Sus trabajos forman y formarán parte esencial de la historia del cine y la televisión con el paso de los años.