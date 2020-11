Estos son los 5 estrenos más esperados de Netflix en diciembre

Antes de que termine el año, Netflix actualizará su catálogo

| 25/11/2020 | ionicons-v5-c 20:40 | S. Rocha |

El año 2020 está a punto de llegar a su fin, no sin antes que Netflix actualice su catálogo del que ya se esperan grandes estrenos.

La principal novedad sin duda es el estreno de 'Selena: La serie', la cual es exclusiva de la plataforma a estrenarse el próximo 4 de diciembre.

Entre otros estrenos esperados está un documental donde podrás saber la verdadera historia detrás de los éxitos navideños llamado 'The Holiday movies that made us', el cual se podrá ver en la plataforma a partir del 1 de diciembre.

El día 4 de diciembre también llega Mank, una película que cuenta la historia del guionista Herman J. Mankiewicz, mientras escribe a contrarreloj 'El Ciudadano Kane'. Un testigo de la convulsa realidad del Hollywood de los años treintas.

Ese mismo día se estrena una serie animada para adultos de Andrew Goldberg, que cuenta las desventuras de un grupo de inadaptados en edad escolar mientras trataban de sobrevivir a su paso por la pubertad.

'Ava' llega el 7 de diciembre, película que narra las vacaciones de una niña de 14 años de edad llamada Ava, quien averigua que quedará ciega progresivamente. Su madre prefiere ignorar el problema y hacer como si no pasara nada, pero Ava afronta la realidad.

Así que... ¿Cuál de estas opciones te interesa ver?

Entre otras películas que llegan en disiente están:

- El Baile (11 de diciembre)

- Cielo de medianoche (23 de diciembre)

- La madre del blues (19 de diciembre)

- El deseo de Navidad de Angela (1 de diciembre)

- Cambio de papeles (16 de diciembre)

- Liga de la Justicia

- Policías y Ladrones

- 300: El nacimiento de un imperio

- Rascacielos: Rescate en las alturas

Películas mexicanas también llegan al catálogo como:

- El testamento de la Abuela

- Cuidado con lo que deseas

- A la Mala

- Ni tú, Ni yo

- Malacopa

- Ana y Bruno

Series:

- El mundo oculto de Sabrina (31 de diciembre)

- DC's Legends of Tomorrow (29 de diciembre)

- Tiny Pretty Things (14 de diciembre)

- Song Explorer (15 de diciembre)

- Bridgerton (25 de diciembre)

- Vikingos, temporada 6 parte 2 (31 de diciembre)