Estos artistas fallecieron en Navidad ¿lo sabías?

Estos artistas perdieron la vida a causa de insuficiencias y causas naturales. Sin embargo, su muerte produjo un impacto difícil de borrar para la industria

Aunque el 25 de diciembre es una fecha asociada con la felicidad y los encuentros familiares. Sin embargo, en el mundo de los espectáculos también es considerada una fecha llena de nostalgia, debido a que algunos de los artistas partieron en Navidad.

Aquí te presentamos los tres más importantes:

Charles Chaplin - 1977

El actor cómico, cineasta y compositor inglés perdió la vida a los 88 años de edad, mientras dormía en su casa de Suiza.

El considerado una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica, falleció a causa de un derrame cerebral.

Se presume que su cuerpo fue robado en un intento de extorsión, pero se recuperó a los pocos días.

James Brown - 2006

Mejor conocido como el "Padrino del Soul" y "padre del Funk" perdió la vida por una insuficiencia cardíaca congestiva a los 73 años de edad.

Santa Claus Go Straight to the Ghetto

James Brownpic.twitter.com/j7oLJdbDAE — OldSchool (@xacct01) December 21, 2025

Tuvo una vida personal turbulenta, marcada por relaciones caóticas y adicciones, mismas que lo llevaron a estar al menos dos veces a la cárcel.

Su cuerpo fue enterrado dos meses después, luego de que las disputas familiares por la herencia impidieran que fuese sepultado.

George Michael - 2016

Georgios Kyriacos Panayiotou, mejor conocido como George Michael, fue parte del dueto de Wham! junto a su amigo, Andrew Ridgeley.

La causa oficial de su deceso fue por insuficiencia cardiaca, debido a los malos hábitos de vida llevados durante los últimos años.

Este ícono que perdió la vida a los 53 años, tiene uno de los éxitos de Navidad más importantes de la historia, pero irónicamente, uno de los más tristes "Last Christmas".

last christmas by wham! pic.twitter.com/8zlyRzO9ks — songs that changed history (@iconiksongs) December 24, 2025

El resto de los artísticas fallecidos en esta fecha son: la actriz Joan Blodell; los cantantes estadounidenses, Dean Martin y Vic Chestnutt; así como el actor mexicano, Alfonso Herrera Gómez, alias "El Pata".