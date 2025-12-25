Info 7 Logo
Estos artistas fallecieron en Navidad ¿lo sabías?

Por: Diana Leyva

25 Diciembre 2025, 09:00

Estos artistas perdieron la vida a causa de insuficiencias y causas naturales. Sin embargo, su muerte produjo un impacto difícil de borrar para la industria

Aunque el 25 de diciembre es una fecha asociada con la felicidad y los encuentros familiares. Sin embargo, en el mundo de los espectáculos también es considerada una fecha llena de nostalgia, debido a que algunos de los artistas partieron en Navidad.

Aquí te presentamos los tres más importantes:

Charles Chaplin - 1977

El actor cómico, cineasta y compositor inglés perdió la vida a los 88 años de edad, mientras dormía en su casa de Suiza.

El considerado una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica, falleció a causa de un derrame cerebral.

Estos artistas fallecieron en Navidad ¿lo sabías?.jpg

Se presume que su cuerpo fue robado en un intento de extorsión, pero se recuperó a los pocos días.

James Brown - 2006

Mejor conocido como el "Padrino del Soul" y "padre del Funk" perdió la vida por una insuficiencia cardíaca congestiva a los 73 años de edad.

Tuvo una vida personal turbulenta, marcada por relaciones caóticas y adicciones, mismas que lo llevaron a estar al menos dos veces a la cárcel.

Su cuerpo fue enterrado dos meses después, luego de que las disputas familiares por la herencia impidieran que fuese sepultado.

George Michael - 2016

Georgios Kyriacos Panayiotou, mejor conocido como George Michael, fue parte del dueto de Wham! junto a su amigo, Andrew Ridgeley.

La causa oficial de su deceso fue por insuficiencia cardiaca, debido a los malos hábitos de vida llevados durante los últimos años.

Este ícono que perdió la vida a los 53 años, tiene uno de los éxitos de Navidad más importantes de la historia, pero irónicamente, uno de los más tristes "Last Christmas".

El resto de los artísticas fallecidos en esta fecha son: la actriz Joan Blodell; los cantantes estadounidenses, Dean Martin y Vic Chestnutt; así como el actor mexicano, Alfonso Herrera Gómez, alias "El Pata".

