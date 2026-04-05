Esto señala que Manon de KATSEYE podría haber salido del grupo

Previamente HYBE y Geffen Records informaron que la cantante tomaría una pausa temporal para enfocarse en su bienestar pero un nuevo detalle despertó rumores.

La salida de Manon de KATSEYE podría ser una posibilidad, luego de que fans detectaran que la integrante eliminó el nombre del grupo de su biografía de Instagram, en medio de su pausa por motivos de salud y recientes actividades del grupo sin su presencia.

¿Manon dejó KATSEYE? Esto desató la sospecha

La especulación creció tras el lanzamiento del teaser “Pinky Up”, donde KATSEYE aparece como un grupo de cinco integrantes, sin Manon. A esto se suma que la cantante no ha tenido actividad reciente con el grupo desde febrero.

‘Pinky Up’ by KATSEYE appears to be a 5 member release.



Manon is not shown in the first official MV teaser. #WEWANTMANON pic.twitter.com/3DXtIYpibi — KATSEYE News (@NewsKatseye) April 2, 2026

El detalle que encendió las alertas fue la modificación en su cuenta de Instagram, lo que ha sido interpretado por seguidores como una posible señal de salida definitiva, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

El grupo se presenta sin ella en Lollapalooza

KATSEYE subió al escenario en Lollapalooza Argentina el pasado 13 de marzo como quinteto, en lo que fue su primera presentación sin Manon desde que se anunció su pausa.

Ante una multitud cercana a las 100,000 personas en el Hipódromo de San Isidro, el grupo integrado por Sophia Laforteza, Jeung Yoonchae, Daniela Avanzini, Lara Raj y Megan Skiendiel, ofreció un espectáculo que combinó canciones de su EP SIS (Soft Is Strong) con temas como “Gabriela” y “Gnarly”.

La pausa de Manon y el mensaje que dejó

El 20 de febrero, HYBE y Geffen Records informaron que Manon tomaría una pausa temporal para enfocarse en su salud y bienestar.

Horas después, la propia artista compartió un mensaje en redes sociales donde explicó su situación.

“Estoy sana, estoy bien y me cuido... A veces las cosas se desarrollan de formas que no controlamos del todo, pero confío en el panorama general”.

Desde entonces, su ausencia ha coincidido con varios momentos clave en la actividad del grupo.

Señales previas que alimentan la incertidumbre

Fans han señalado otros indicios que han incrementado las dudas sobre su continuidad, como su ausencia en contenidos promocionales recientes, incluyendo presentaciones y colaboraciones del grupo.

También se ha mencionado la falta de presencia en campañas visuales y materiales promocionales donde su participación era esperada.

Manon rompe el silencio tras eliminar KATSEYE de su perfil

Tras la controversia generada por los cambios en su cuenta de Instagram, Manon compartió un nuevo mensaje dirigido a sus seguidores, en el que agradeció el apoyo recibido y habló sobre su situación actual.

“Muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo que me han brindado. Agradezco enormemente la paciencia y la amabilidad que todos han demostrado durante este tiempo. HxG y yo estamos teniendo conversaciones positivas y me siento apoyada. Estoy feliz y con buena salud. Pronto les contaré más. Gracias por estar siempre ahí para mí”.

En su declaración, la cantante no confirmó su salida del grupo, pero señaló que mantiene conversaciones con su agencia, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre su futuro dentro de KATSEYE.