Esto representa la canción 'Wake Me Up When September Ends'

Esta pieza es una de las más personales escritas por el vocalista de Green Day, Billie joe Armstrong, pues en ella comparte su dolor por una tragedia familiar

Septiembre trae consigo el inicio de la que muchos consideran la mejor época del año: el otoño. Y aunque en México predomina la música que hace alusión a la patria, hay un par de canciones que son especiales para millones de personas.

Una de estas es la de "Wake Me Up When September Ends", interpretada por la banda estadounidense Green Day, la cual ya forma parte de la cultura popular no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Aunque muchos la toman solo como una canción y otros como un meme, la realidad es que esta pieza es de las más especiales escritas por el vocalista del grupo: Billie Joe Armstrong, pues, está ligada a una tragedia familiar.

Esto significa "Wake Me Up When September Ends"

En palabras del propio BJ, esta canción habla sobre la muerte de su padre Andrew Marsicano Armstrong, quien falleció el 1 de septiembre de 1982 a causa de un cáncer de esófago.

Según contó, después del funeral de su padre, Billie se fue corriendo a su cuarto y le dijo a su mamá que lo despertara cuando terminara septiembre, frase que se quedó grabada en él para siempre y que terminaría dándole el título a esta canción.

La pérdida del padre de BJ fue tan dolorosa para él, que ni durante los primeros años de Green Day se atrevió a escribir una canción para él. Fue hasta 2004, más de 20 años después de la tragedia, que revivió esa frase para crear una de las canciones más populares de la banda.

Su estreno y la letra

"Wake Me Up When September Ends" forma parte del álbum "American Idiot", posiblemente el más famoso de Green Day. Aunque el disco va enfocado a la crítica social por el momento que vivía el país, Armstrong decidió darle un espacio a su dolor personal con esta pieza.

Durante cuatro minutos y 45 segundos, BJ expresa cómo llevó el proceso de perder a su padre y cómo fue lidiar con su ausencia por más de 20 años (hasta ese momento).

La idea central es que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, su corazón realmente nunca terminó de sanar. Además, menciona que ciertos aspectos de septiembre, como la lluvia, lo transportan nuevamente a ese trágico momento.

Como no podía ser de otra forma, el álbum vio la luz el 21 de septiembre de 2004 y de inmediato recibió elogios e incluso ganó un Grammy a Mejor Álbum de Rock; además, fue nominado a mejor disco del año, aunque perdió ante "Genius Loves Company" de Ray Charles.