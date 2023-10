Esto pasa si envías mensaje al número compartido por FNAF

Con la película de Five Nights at Freddy’s (FNAF) a la vuelta de la esquina, la productora cinematográfica encargada de este filme intenta adentrar a los seguidores de esta franquicia en esta nueva cinta de terror.

A través de un número telefónico posteado en las redes sociales de la película, los fanáticos ahora podrán ser parte (de alguna manera) de esta misteriosa e interesante historia macabra.

Se busca un nuevo guardia de seguridad para el turno de noche. Envía un mensaje de texto con la palabra ‘aplica’ al 1-833-578-0158", dice el mensaje.

Los postulantes para esta vacante podrán adentrarse en la famosa pizzería para así descubrir los secretos más oscuros en su interior.

Tras relevarse este número, la comunidad se puso en marcha para descubrir que pasaba si marcabas o mandabas un mensaje para postularte como guardia de seguridad de la icónica pizzería.

Es así como se dio a conocer que si escribes el mensaje Apply, en el WhatsApp del número, serás parte de una dinámica digital en la cual te harán una serie de preguntas.

Una vez termines la ronda de preguntas, tendrás que completar un cuestionario con tus datos y posteriormente enviar una fotografía, la cual queramos que aparezca en nuestro gafete que nos identifique como guarda nocturno del local Five Nights at Freddy’s.

La nueva adaptación animada traerá a los peculiares personajes del videojuego en una nueva historia.

Five Nights at Freddy’s será estrenada este próximo 26 de octubre y es una película dirigida por Emma Tammi, conocida por su trabajo en The Wind y The Walking Dead: World Beyond.

Comentarios