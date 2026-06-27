Esto fue lo que pasó con hombre que arrojó cerveza a Tere Fifas

Alejandro Azcué aceptó haber arrojado cerveza a la influencer Tere Fifas durante el México vs Chequia y fue vetado del resto del Mundial FIFA 2026 ™

Alejandro Azcué Martínez ofreció una disculpa pública después de reconocer que fue el responsable de arrojar una cerveza a la creadora de contenido Tere Fifas durante el partido entre México y Chequia, disputado en el Estadio Ciudad de México como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

El incidente ocurrió mientras los aficionados celebraban el tercer gol de la Selección Mexicana y quedó registrado en un video difundido por la influencer, quien posteriormente aseguró que la agresión fue intencional.

En un video publicado tras la polémica, Alejandro Azcué aceptó haber cometido la agresión y reconoció que su conducta fue inapropiada.

"Grabo este mensaje para ofrecer una disculpa pública por mis acciones durante el partido entre México y Chequia. Sé perfectamente que me equivoqué. La emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve. Asumo plena y completa responsabilidad por haber lanzado una cerveza que terminó mojando a una joven".

También afirmó que el futbol debe ser un espacio para la convivencia y el respeto, y expresó su deseo de que lo ocurrido sirva como un recordatorio sobre la importancia de mantener un comportamiento adecuado dentro y fuera de los estadios.

Tere Fifas descubrió que la agresión fue deliberada

La influencer explicó que durante el partido pensó que había sido alcanzada accidentalmente por la cerveza en medio de la celebración colectiva. Sin embargo, al revisar la grabación identificó que el líquido fue lanzado directamente hacia ella.

En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. Real, ¿a eso van al estadio? 😐 Una vez mas se comprueba que el dinero NO DA educación. Sin palabras. 😶 pic.twitter.com/Dh33lawBAQ — terefifas (@terefifas) June 25, 2026

"En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras".

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al hombre lanzar la bebida y posteriormente intentar mezclarse nuevamente entre los asistentes.

La polémica se viralizó en redes sociales

Después de que el video se hiciera viral, usuarios de redes sociales comenzaron a identificar al presunto responsable. Inicialmente algunas publicaciones señalaron a otra persona; posteriormente, fue el propio Alejandro Azcué quien confirmó públicamente que aparecía en las imágenes.

La controversia también alcanzó a diversas empresas y negocios mencionados por usuarios en redes sociales. Entre ellos se encontraba Grupo Herdez, que recibió comentarios debido a la confusión sobre la identidad del agresor. Asimismo, el restaurante Cha Cha Cha Mía difundió un comunicado para aclarar que Azcué no forma parte de su equipo de trabajo.

Tras el incidente, Alejandro Azcué informó que la Federación Mexicana de Futbol decidió prohibirle el acceso al resto de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Su disculpa pública generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron insuficiente el mensaje y cuestionaron la autenticidad del arrepentimiento expresado por el empresario.