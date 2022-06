Esto es lo que debes saber sobre La Academia 20 años

Por: Redacción INFO7

junio, 12, 2022 19:09

Regresa a México la competencia musical más importante de América Latina y el reality más exitoso de todos los tiempos nos referimos a La Academia pero ahora en su edición conmemorativa 20 años.

En esta ocasión tan especial y para festejar los 20 años del programa que lo vio nacer como artista, Yahir regresa a su casa como el conductor principal.

Esto es de verdad una invitación de oro yo pegue el brinco de la emoción cuando me invitaron, cuando todavía no me daba cuenta lo que era ser el conductor de la Academia, era felicidad total", indicó el ahora conductor de La Academia 20 años.

Una pieza fundamental en este proyecto es el panel de críticos, y una edición tan representativa como La Academia 20 años reunió a dos de la figuras más icónicas y memorables del reality show, nos referimos a Lolita Cortés y Arturo López Gavito, que además se harán acompañar por Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

William Valdés estará como Host Digital y Vanessa Claudio participará de co-conductora.

Serán 16 alumnos de México, Honduras, Ecuador, Guatemala y Estados Unidos, que competirán semana a semana por convertirse en la próxima estrella de la música, todos ellos bajo la dirección de Alexander Acha, así como de una plantilla de maestros como son Beto castillo, Menny Carrasco, y Guille Gómez, por mencionar solo algunos y por si fuera poco se suma Aleks Syntek como el mentor de esta generación.

¿Cuándo inicia La Academia 20 años?

La Academia 20 años iniciará este domingo 12 de junio, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Dónde ver La Academia 20 años

La Academia 20 años será transmitida cada domingo a través de la señal de Azteca Uno.

¿Quiénes son los 16 participantes de La Academia 20 años?

Emilio de Aguascalientes.

Fernanda de Tabasco.

Santiago de la Ciudad de México.

Alejandra de Sonora.

Esmeralda de Guerrero.

Zunio de Ecuador.

Cesia de Honduras.

Andrés de Sonora.

Mariana Logue de la Ciudad de México.

Nelson de Guatemala.

Isabela de Tabasco.

Roberto Poot de Quintana Roo.

Mar de Ecuador.

Jackie de Sinaloa.

Rubí de San Luis Potosí.

Eduardo de Estados Unidos.

Con información de adn40

