Ester Expósito y Bad Bunny desatan revuelo en redes sociales

La protagonista de diversas series y producciones internacionales fue captada bailando y disfrutando del ambiente en 'La Casita' del 'Conejo malo'.

La actriz española Ester Expósito volvió a convertirse en tendencia internacional luego de aparecer disfrutando de una de las presentaciones más comentadas de Bad Bunny en Puerto Rico.

La protagonista de diversas series y producciones internacionales fue captada bailando y disfrutando del ambiente en “La Casita”, el espacio temático que forma parte de los espectáculos y eventos organizados por el intérprete de música urbana.

Los videos rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la energía y actitud relajada de la actriz mientras disfrutaba de la música del llamado “Conejo Malo”.

Mbappé viendo como el PSG gana su segunda Shempions sin él y minutos después su novia Ester Expósito con Bad Bunny. Esta noche la va a recordar toda su vida. pic.twitter.com/vhFZtJfFa1 — Llourinho (@Llourinho) May 30, 2026

Sin embargo, además de la presencia de Ester Expósito, otro detalle llamó la atención de los internautas. Los memes no tardaron en aparecer debido a los constantes rumores que durante meses la vincularon sentimentalmente con el futbolista Kylian Mbappé.

Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación entre ambos, usuarios aprovecharon las imágenes de la actriz bailando junto a Bad Bunny para crear divertidas publicaciones que rápidamente se hicieron virales en distintas plataformas digitales.

Las bromas y memes estuvieron dirigidos principalmente al delantero francés, quien se convirtió en tendencia debido a las reacciones generadas por la aparición de Ester en el evento del cantante puertorriqueño.

Por su parte, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han realizado declaraciones sobre los rumores que los relacionaron en el pasado, mientras que Bad Bunny continúa acaparando titulares gracias al éxito de sus recientes presentaciones.

La actriz española se encuentra actualmente enfocada en nuevos proyectos internacionales y continúa consolidándose como una de las figuras más populares del entretenimiento europeo.

Mientras tanto, las imágenes de la fiesta siguen acumulando millones de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana en redes sociales.